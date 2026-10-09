Πολυτεχνείο Κρήτης: 43 καθηγητές στους κορυφαίους του Κόσμου για το 2026

Επιβεβαιώθηκε και φέτος το υψηλής ποιότητας ερευνητικό έργο που παράγει, καθώς και η διεθνής φήμη που έχει αποκτήσει, το Πολυτεχνείο Κρήτης, σύμφωνα με την ενημερωμένη ταξινόμηση της βιβλιομετρικής μελέτης του John P.A. Ioannidis (2026) του Πανεπιστημίου Stanford, που δημοσιεύθηκε 7 Οκτωβρίου 2026. Η κατάταξη αυτή, με τίτλο “Updated science-wide author databases of standardized citation indicators”, ανακοινώνεται ετησίως και αξιολογεί την επίδοση όλων των ακαδημαϊκών παγκοσμίως. Σαράντα τρία (43) μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του Πολυτεχνείου Κρήτης εμφανίζονται συνολικά στις λίστες της κατάταξης.

Η ανανεωμένη, για το 2026, ταξινόμηση των κορυφαίων επιστημόνων του κόσμου βασίζεται σε αριθμό δεικτών με επίκεντρο τον αντίκτυπο του δημοσιευμένου έργου τους κατά τη διάρκεια του έτους 2025 και του συνολικού τους έργου και αφορά σε αξιολόγηση των δεικτών αυτών για πέραν των 8.000.000 επιστημόνων παγκοσμίως. Η ευρύτερη ετήσια αξιολόγηση της ομάδας του Πανεπιστημίου Stanford βασίζεται στον αντίκτυπο του δημοσιευμένου ερευνητικού έργου και συγκεκριμένα στις αναφορές που έχει λάβει κάθε επιστήμονας με τουλάχιστον 5 δημοσιεύσεις σύμφωνα με τη βάση δεδομένων Scopus.

Τριάντα τέσσερα (34) μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πολυτεχνείου Κρήτης βρίσκονται για το έτος 2025 στη λίστα με τους κορυφαίους 100.000 επιστήμονες παγκοσμίως, καθώς και σ' αυτούς που ανήκουν στο κορυφαίο 2% παγκοσμίως στην επιστημονική περιοχή τους (μεταξύ 20 επιστημονικών πεδίων και 174 υποκατηγοριών τους που αναλύθηκαν).

Πρόκειται για τους (κατά σειρά κατάταξης):

Ομότιμος Καθηγητής Παπαγεωργίου Μάρκος (Σχολή ΜΠΔ)



Αναπληρωτής Καθηγητής Στεφανάκης Αλέξανδρος (Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ)



Καθηγητής Κομνίτσας Κωνσταντίνος (**) (Σχολή ΜΗΧΟΠ)



Καθηγήτρια Κολοκοτσά Διονυσία (Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ)



Καθηγητής Κονσολάκης Μιχαήλ (Σχολή ΜΠΔ)



Καθηγήτρια Ψυλλάκη Ελευθερία (Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ)



Δρ. Γρυλλάκης Εμμανουήλ, ΕΔΙΠ (Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ)



Καθηγητής Κανέλλος Φώτιος (Σχολή ΜΠΔ)



Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παναγιωτοπούλου Παρασκευή (Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ)



Αναπληρωτής Καθηγητής Κουτρούλης Αριστείδης (Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ)



Καθηγητής Ζοπουνίδης Κωνσταντίνος (Σχολή ΜΠΔ)



Ομότιμος Καθηγητής Καλογεράκης Νικόλαος (Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ)



Καθηγητής Δούμπος Μιχαήλ (Σχολή ΜΠΔ)



Καθηγητής Γρηγορούδης Ευάγγελος (*) (Σχολή ΜΠΔ)



Καθηγήτρια Βάμβουκα Δέσποινα (Σχολή ΜΗΧΟΠ)



Καθηγητής Τσούτσος Θεοχάρης (Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ)



Καθηγητής Τσαγκαράκης Κωνσταντίνος (Σχολή ΜΠΔ)



Καθηγητής Γκίκας Πέτρος (Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ)



Καθηγητής Μιχαήλ Λαζαρίδης (Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ)



Καθηγητής Γυφτάκης Κωνσταντίνος (Σχολή ΗΜΜΥ)



Καθηγητής Μαρινάκης Ιωάννης (Σχολή ΜΠΔ)



Αναπληρωτής Καθηγητής Μπεκιάρης-Λυμπέρης Νικόλαος (Σχολή ΗΜΜΥ)



Καθηγητής Γεντεκάκης Ιωάννης (**) (Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ)



Καθηγητής Χρηστίδης Γεώργιος (Σχολή ΜΗΧΟΠ)



Αναπληρωτής Καθηγητής Καλογεράκης Ευάγγελος (**) (Σχολή ΗΜΜΥ)



Αφυπηρετήσας Καθηγητής Χρυσικόπουλος Κωνσταντίνος (**) (Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ)



Καθηγητής Κουτρούλης Ευτύχιος (**) (Σχολή ΗΜΜΥ)



Καθηγητής Νικολαΐδης Νικόλαος (Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ)



Καθηγητής Χριστόπουλος Διονύσιος (Σχολή ΗΜΜΥ)



Καθηγητής Παπαευθυμίου Σπυρίδων (Σχολή ΜΠΔ)



Αφυπηρετήσας Καθηγητής Τσάνης Ιωάννης (Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ)



Επίκουρος Καθηγητής Βαρουχάκης Εμμανουήλ (Σχολή ΜΗΧΟΠ)



Καθηγητής Ιωαννίδης Σωτήριος (Σχολή ΗΜΜΥ)



Καθηγητής Μπλέτσας Άγγελος (**) (Σχολή ΗΜΜΥ)

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Επίσης, στον κατάλογο των κορυφαίων ερευνητών παγκοσμίως με βάση το συνολικό επιστημονικό τους έργο βρίσκονται τριάντα επτά (37) μέλη του Πολυτεχνείου Κρήτης, είκοσι οκτώ (28) εκ των οποίων περιλαμβάνονται και στην παραπάνω λίστα:

Ομότιμος Καθηγητής Παπαγεωργίου Μάρκος (Σχολή ΜΠΔ)



Καθηγήτρια Κολοκοτσά Διονυσία (Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ)



Καθηγητής Ζοπουνίδης Κωνσταντίνος (Σχολή ΜΠΔ)



Καθηγήτρια Ψυλλάκη Ελευθερία (Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ)



Καθηγητής Κομνίτσας Κωνσταντίνος (**) (Σχολή ΜΗΧΟΠ)



Καθηγητής Κονσολάκης Μιχαήλ (Σχολή ΜΠΔ)



Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παναγιωτοπούλου Παρασκευή (Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ)



Καθηγήτρια Βάμβουκα Δέσποινα (Σχολή ΜΗΧΟΠ)



Αφυπηρετήσας Καθηγητής Χρυσικόπουλος Κωνσταντίνος (**) (Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ)



Ομότιμος Καθηγητής Καλογεράκης Νικόλαος (Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ)



Αναπληρωτής Καθηγητής Στεφανάκης Αλέξανδρος (Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ)



Καθηγητής Μπλέτσας Άγγελος (**) (Σχολή ΗΜΜΥ)



Καθηγητής Τσούτσος Θεοχάρης (Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ)



Ομότιμος Καθηγητής Διαμαντόπουλος Ευάγγελος (Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ)



Καθηγητής Δούμπος Μιχαήλ (Σχολή ΜΠΔ)



Καθηγητής Μαρινάκης Ιωάννης (Σχολή ΜΠΔ)



Καθηγητής Χρηστίδης Γεώργιος (Σχολή ΜΗΧΟΠ)



Καθηγητής Γρηγορούδης Ευάγγελος (*) (Σχολή ΜΠΔ)



Καθηγητής Τσαγκαράκης Κωνσταντίνος (Σχολή ΜΠΔ)



Καθηγητής Γκίκας Πέτρος (Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ)



Καθηγητής Γεντεκάκης Ιωάννης (**) (Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ)



Αφυπηρετήσας Καθηγητής Τσάνης Ιωάννης (Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ)



Καθηγητής Κανέλλος Φώτιος (Σχολή ΜΠΔ)



Καθηγητής Κουτρούλης Ευτύχιος (**) (Σχολή ΗΜΜΥ)



Καθηγήτρια Μαραβελάκη Παγώνα-Νόνη (Σχολή ΑΡΜΗΧ)



Καθηγητής Σπυρόπουλος Θρασύβουλος (**) (Σχολή ΗΜΜΥ)



Αναπληρωτής Καθηγητής Μπεκιάρης-Λυμπέρης Νικόλαος (Σχολή ΗΜΜΥ)



Καθηγητής Νικολαΐδης Νικόλαος (Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ)



Ομότιμος Καθηγητής Φίλης Γιάννης (Σχολή ΜΠΔ)



Καθηγητής Πετράκης Ευριπίδης (Σχολή ΗΜΜΥ)



Καθηγητής Ζερβάκης Μιχαήλ (Σχολή ΗΜΜΥ)



Καθηγητής Παπαευθυμίου Σπυρίδων (Σχολή ΜΠΔ)



Ομότιμος Καθηγητής Χριστοδουλάκης Σταύρος (Σχολή ΗΜΜΥ)



Ομότιμος Καθηγητής Ματσατσίνης Νικόλαος (Σχολή ΜΠΔ)



Καθηγητής Γυφτάκης Κωνσταντίνος (Σχολή ΗΜΜΥ)



Καθηγητής Λαγουδάκης Μιχαήλ (Σχολή ΗΜΜΥ)



Καθηγητής Ιωαννίδης Σωτήριος (Σχολή ΗΜΜΥ)

Συνολικά, και στις δύο λίστες, εμφανίζονται σαράντα τρία (43) μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του Ιδρύματος.

Το Πολυτεχνείο Κρήτης συγχαίρει θερμά τα μέλη του ακαδημαϊκού του προσωπικού για τη σημαντική αυτή διάκριση, η οποία αντικατοπτρίζει το υψηλού επιπέδου ερευνητικό έργο που διεξάγεται στο Ίδρυμα.

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