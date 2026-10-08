Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου: Στο πλευρό των αλιέων της Κρήτης – Κάλεσμα στο Παγκρήτιο Συλλαλητήριο

Στο πλευρό των αλιέων της Κρήτης τάσσεται το Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου, στηρίζοντας τις κινητοποιήσεις τους και αναδεικνύοντας τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην καθημερινή τους εργασία.

Το αυξημένο κόστος καυσίμων και παραγωγής, η συρρίκνωση του εισοδήματος, οι υψηλές τιμές στην αγορά και το αυστηρότερο πλαίσιο ελέγχων συνθέτουν ένα δύσκολο περιβάλλον για τους μικρούς και μεσαίους αλιείς, με το ΕΚΗ να καλεί σε κοινή δράση και μαζική συμμετοχή στο Παγκρήτιο Συλλαλητήριο της Κυριακής 11 Οκτωβρίου στο Ηράκλειο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΕΚΗ:



Το Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου εκφράζει τη συμπαράστασή του στους αλιείς της Κρήτης και στηρίζει τον αγώνα τους για την επιβίωση και τη συνέχιση της δουλειάς τους.



Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αλιείς δεν είναι διαφορετικά από αυτά που βιώνουν καθημερινά οι εργαζόμενοι, οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, οι μελισσοκόμοι, οι μικρομεσαι επαγγελματίες, οι έμποροι και οι αυτοαπασχολούμενοι. Η ακρίβεια, το αυξημένο κόστος λειτουργίας και παραγωγής, οι υψηλές τιμές στην ενέργεια και στα καύσιμα και η συρρίκνωση του εισοδήματος δημιουργούν ασφυκτικές συνθήκες για τη μεγάλη πλειοψηφία της κοινωνίας.



Οι αλιείς καλούνται να αντιμετωπίσουν ένα διαρκώς αυξανόμενο κόστος για καύσιμα, ενέργεια, εξοπλισμό και όλα τα απαραίτητα για τη δουλειά τους, την ώρα που οι τιμές με τις οποίες διαθέτουν τα αλιεύματά τους δεν επαρκούν για να καλύψουν ούτε το κόστος παραγωγής.



Την ίδια στιγμή, τα ελληνικά νοικοκυριά αγοράζουν τα φρέσκα ψάρια σε ιδιαίτερα υψηλές τιμές, ενώ ανάμεσα στον παραγωγό και τον καταναλωτή παρεμβάλλονται μια σειρά από κρίκους της αγοράς, με αποτέλεσμα ο αλιέας να αμείβεται με πολύ χαμηλές τιμές και ο καταναλωτής να πληρώνει πολύ ακριβά.



Το ΕKH θεωρεί ότι οι εργαζόμενοι και οι άνθρωποι του μόχθου δεν μπορεί να πληρώνουν συνεχώς το κόστος των αυξήσεων και των προβλημάτων της αγοράς.



Παράλληλα, οι αλιείς βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα αυστηρότερο πλαίσιο ελέγχων και προστίμων, το οποίο, όπως καταγγέλλουν, επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την ήδη δύσκολη κατάσταση στην οποία βρίσκονται. Η ανάγκη προστασίας του θαλάσσιου πλούτου και της νόμιμης αλιευτικής δραστηριότητας δεν μπορεί να μετατρέπεται σε πρόσθετο βάρος που οδηγεί τους μικρούς και μεσαίους αλιείς στην εγκατάλειψη του επαγγέλματός τους.



Δεν μπορεί η πολιτεία να αντιμετωπίζει τους ανθρώπους που παλεύουν καθημερινά για το μεροκάματο ως «εγκληματίες», την ώρα που η παράνομη δραστηριότητα και οι στρεβλώσεις στην αγορά παραμένουν ζητήματα που απαιτούν ουσιαστικούς και αποτελεσματικούς ελέγχους.



Η κατάσταση αυτή δεν αφορά μόνο τους ίδιους τους αλιείς. Αφορά ολόκληρη την κοινωνία και ιδιαίτερα τη δυνατότητα της λαϊκής οικογένειας να έχει πρόσβαση σε ποιοτικά και οικονομικά τρόφιμα.



Το ΕKH στέκεται στο πλευρό των αλιέων και στηρίζει το κάλεσμά τους για κοινή αγωνιστική δράση.



Οι εργαζόμενοι έχουμε κοινά προβλήματα και κοινό συμφέρον να δυναμώσουμε την αλληλεγγύη και τον αγώνα μας απέναντι σε κάθε πολιτική που συρρικνώνει το εισόδημα και υπονομεύει τη δυνατότητα των ανθρώπων του μόχθου να ζουν και να εργάζονται με αξιοπρέπεια.



Καλούμε τα σωματεία, τους εργαζόμενους, τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους, τους μελισσοκόμους, τους επαγγελματίες και όλους τους λαϊκούς φορείς να σταθούν στο πλευρό των αλιέων.



Το ΕΚΗ καλεί σε μαζική συμμετοχή στο Παγκρήτιο Συλλαλητήριο των αλιέων



Κυριακή 11 Οκτωβρίου, στις 10:00 π.μ.



Στα γραφεία των αλιέων, στο Ενετικό Λιμάνι Ηρακλείου – Πλατεία 18 Άγγλων.



Κανένας μόνος του!



Ενώνουμε τις δυνάμεις μας και δυναμώνουμε τον κοινό αγώνα!

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