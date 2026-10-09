Κρήτη: Επαναλειτουργεί από το Σάββατο το Φαράγγι της Αγίας Ειρήνης

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Ο Δήμος Καντάνου-Σελίνου ενημερώνει ότι το Φαράγγι της Αγίας Ειρήνης της Δημοτικής Ενότητας Ανατολικού Σελίνου επαναλειτουργεί και θα είναι και πάλι επισκέψιμο από αύριο Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2026, μετά την προσωρινή διακοπή της λειτουργίας του τις προηγούμενες ημέρες, λόγω των έντονων βροχοπτώσεων.

Ευχαριστούμε τους επισκέπτες για την κατανόηση και ευχόμαστε σε όλους όμορφες και ασφαλείς διαδρομές.

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