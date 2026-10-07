Κρήτη: Κλειστό το Φαράγγι της Αγίας Ειρήνης έως την Κυριακή 11 Οκτωβρίου

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Ο Δήμος Καντάνου-Σελίνου ενημερώνει ότι λόγω των έντονων βροχοπτώσεων των προηγούμενων ημερών, το Φαράγγι της Αγίας Ειρήνης της Δημοτικής Ενότητας Ανατολικού Σελίνου, θα παραμείνει κλειστό έως και την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, για λόγους ασφαλείας των επισκεπτών.

Από τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση σχετικά με την επαναλειτουργία και το άνοιγμα του φαραγγιού.

Παρακαλούμε τους επισκέπτες να μην επιχειρούν την είσοδο τους στο φαράγγι μέχρι νεότερης ανακοίνωσης.

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