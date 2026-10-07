Κρήτη - κακοκαιρία: Ακριβότερη η πατάτα και ελλείψεις σε κηπευτικά μετά την καταστροφή

Ανατιμήσεις στην πατάτα και ελλείψεις σε βασικά κηπευτικά έχουν αρχίσει ήδη να καταγράφονται στην αγορά της Κρήτης, ως αποτέλεσμα της τεράστιας καταστροφής που υπέστη η παραγωγή στο Οροπέδιο Λασιθίου. Η τιμή της πατάτας στη χονδρική αγορά έχει ήδη αυξηθεί κατά 10 έως 15 λεπτά το κιλό, καθώς η τοπική παραγωγή δεν μπορεί πλέον να καλύψει τις ανάγκες της αγοράς και οι έμποροι αναγκάζονται να στραφούν σε προϊόντα από άλλες περιοχές της Ελλάδας, αλλά και σε εισαγόμενες πατάτες.

Όπως δήλωσε στο Ράδιο Κρήτη ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Οροπεδίου Λασιθίου, Μανώλης Πατεράκης, αυτή την περίοδο το Οροπέδιο κάλυπτε περίπου το 80% της αγοράς της Κρήτης σε πατάτα και περίπου το 70% στα κηπευτικά . Συνολικά, περίπου το 80% της παραγωγής του Οροπεδίου κατευθυνόταν στην αγορά της Κρήτης. Τώρα, μετά την καταστροφή, το κενό αυτό είναι τεράστιο και ήδη δημιουργούνται προβλήματα στην τροφοδοσία.

Ελλείψεις καταγράφονται σε πατάτες, αλλά και σε προϊόντα όπως μαρούλια, λάχανα, παντζάρια και άλλα κηπευτικά που μέχρι σήμερα έφταναν στην αγορά από το Οροπέδιο. Ο κ. Πατεράκης εκτιμά ότι από την καταστροφή έχουν χαθεί συνολικά περίπου 20 έως 25 χιλιάδες τόνοι πατάτας, ενώ έχουν πληγεί περίπου 3.000 στρέμματα κηπευτικών, με τις απώλειες να υπολογίζονται σε περίπου 10.000 τόνους προϊόντων.

Πρόκειται ουσιαστικά για το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής που αυτή την περίοδο βρισκόταν στα χωράφια του Οροπεδίου και προοριζόταν να τροφοδοτήσει την αγορά τους επόμενους μήνες. Οι πρώτες ημέρες μετά την κακοκαιρία ήταν ιδιαίτερα δύσκολες για την τροφοδοτική αλυσίδα, καθώς υπήρξαν σοβαρές ελλείψεις.

Η εικόνα έχει σήμερα κάπως εξομαλυνθεί, όμως η εξομάλυνση αυτή έρχεται μέσα από την αναζήτηση προϊόντων από την υπόλοιπη Ελλάδα και το εξωτερικό και όχι από την αποκατάσταση της τοπικής παραγωγής. Και αυτό έχει ήδη κόστος. Οι μεγαλύτερες αποστάσεις και τα μεταφορικά επιβαρύνουν την τελική τιμή των προϊόντων, ενώ στην περίπτωση της πατάτας η αύξηση στη χονδρική αγορά, κατά 10 έως 15 λεπτά το κιλό, είναι ήδη ένα πρώτο δείγμα των συνεπειών που περνούν από το χωράφι στον καταναλωτή.

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