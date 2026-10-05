Οροπέδιο Λασιθίου: Βυθισμένες στο νερό οι καλλιέργειες – Αγώνας δρόμου για τις αποζημιώσεις

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης βρίσκονται οι αγρότες και οι παραγωγοί του Οροπεδίου Λασιθίου, καθώς οι πρόσφατες καταστροφικές πλημμύρες μετέτρεψαν τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις της περιοχής σε μια απέραντη λίμνη. Κυβερνητικό κλιμάκιο πραγματοποίησε αυτοψία, προκειμένου να διαπιστώσει ιδίοις όμμασι το μέγεθος της βιβλικής καταστροφής.

Μέσα στα βυθισμένα στο νερό χωράφια, οι παραγωγοί περιέγραψαν στα μέλη του κλιμακίου τις δραματικές στιγμές που βιώνουν. Το μεγαλύτερο μέρος της φετινής σοδειάς –ιδιαίτερα στην πατάτα και την ντομάτα– χάθηκε οριστικά πριν προλάβει καν να συγκομιστεί, εκμηδενίζοντας τους κόπους μιας ολόκληρης χρονιάς.

«Ολική καταστροφή» και κυβερνητικές δεσμεύσεις



Για «ολική καταστροφή» έκανε λόγο ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιάννης Ανδριανός, αποτυπώνοντας την τραγική εικόνα που επικρατεί στην περιοχή. Κατά την επίσκεψή του, συνοδευόμενος από τον Αντιπρόεδρο της Βουλής και βουλευτή Λασιθίου, Γιάννη Πλακιωτάκη, ο κ. Ανδριανός δεσμεύτηκε δημόσια αναφέροντας: «Θα κοιτάξουμε να λύσουμε και να αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα», υπογραμμίζοντας ότι η πολιτεία θα σταθεί δίπλα στους πληγέντες.

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Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Οροπεδίου Λασιθίου, Γιώργος Αθανασάκης, επεσήμανε το τεράστιο πλήγμα στον πρωτογενή τομέα, ανακοινώνοντας ότι ο Δήμος έχει ήδη ορίσει ειδική επιτροπή για την άμεση και πρώτη καταγραφή των ζημιών, ώστε να ξεκινήσουν οι διαδικασίες χωρίς καθυστερήσεις.

Τελεσίγραφο από τους αγρότες: «Αποζημίωση στο 100% ή χαθήκαμε»



Η επόμενη ημέρα βρίσκει τον αγροτικό κόσμο σε απόλυτο αδιέξοδο. Σε έκτακτη γενική συνέλευση που πραγματοποιήθηκε, ο Πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Οροπεδίου Λασιθίου, Μανόλης Πατεράκης, έστειλε σαφές μήνυμα: «Δεν έχουμε κανένα περιθώριο».

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Οι παραγωγοί εκπέμπουν σήμα κινδύνου προς την πολιτεία, ζητώντας άμεση αποζημίωση στο 100% των καταστροφών μέσω κρατικής αρωγής, προγραμμάτων De Minimis και του ΕΛΓΑ. Παράλληλα, διεκδικούν την άμεση αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ, καθώς και στοχευμένες φοροελαφρύνσεις για να μπορέσουν να επιβιώσουν. Οι αγρότες προειδοποιούν σε αυστηρό τόνο ότι χωρίς μια γενναία και άμεση οικονομική στήριξη, το πλήγμα θα είναι μη αναστρέψιμο, καθιστώντας αδύνατη την επανακαλλιέργεια των εδαφών για την επόμενη περίοδο.

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Τα επόμενα βήματα



Παρουσία του Διευθυντή του ΕΛΓΑ Κρήτης και των αρμόδιων αντιπεριφερειαρχών, συμφωνήθηκε ότι η αρωγή του κράτους αποτελεί τον μοναδικό δρόμο για τη σωτηρία της τοπικής οικονομίας. Το επόμενο διάστημα, οι προσπάθειες θα επικεντρωθούν στην ταχύτατη άντληση των υδάτων από τον κάμπο, στην ολοκλήρωση των εξατομικευμένων εκτιμήσεων από τους γεωπόνους και στην ενεργοποίηση των έκτακτων χρηματοδοτικών εργαλείων για την άμεση καταβολή των προκαταβολών στους δικαιούχους.

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