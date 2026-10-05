Σε απόγνωση οι παραγωγοί του Οροπεδίου: «Πράξεις και αποζημιώσεις τώρα», λέει ο Μανώλης Πατεράκης

Μεγάλη είναι η καταστροφή για τους παραγωγούς του Οροπεδίου, μετά από την επέλαση της κακοκαιρίας και τις πλημμύρες στον κάμπο.

Οι παραγωγοί κάνουν λόγο για ολική καταστροφή και ζητούν πράξεις και όχι λόγια, ώστε να αποζημιωθούν άμεσα και να μην περιμένουν για χρόνια όπως συνέβη, με αρκετούς από τους παραγωγούς στη Λάρισα μετά τον «Daniel», οι οποίοι σε πολλές περιπτώσεις περιμένουν ακόμα να αποζημιωθούν.

Ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Οροπεδίου Μανώλης Πατεράκης, μίλησε στο Ράδιο Κρήτη και τον Μανώλη Αργυράκη και αναφέρθηκε στην διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν οι καλλιεργητές ώστε να αποζημιωθούν από τον ΕΛΓΑ.

«Το έχουμε ξαναζήσει το έργο με τον ΕΛΓΑ. Αν ο αγρότης στο Οροπέδιο Λασιθίου αποζημιωθεί από τον ΕΛΓΑ, να ξέρουν οι συνάδελφοί μου και εγώ ο ίδιος, ότι αν αυτή τη στιγμή η ζημιά του ανά στρέμμα είναι περίπου στα 1600 ευρώ -συν ή πλην αναλόγως την παραγωγή του- μπορεί να πάει 100 ευρώ πάνω ή 100 κάτω, δεν θα πάρει μπορεί και τίποτα ή αν θα πάρει, θα πάρει ψίχουλα. Ο παραγωγός πρέπει να αποζημιωθεί, δεν είμαι εγώ ο κατάλληλος για να το πω με την πραγματική ποσότητα του παραγόμενου προϊόντος», τόνισε αρχικά.

«Ο ΕΛΓΑ το πρώτο πράγμα που ζητάει είναι το τιμολόγιο του πατατόσπορου. Ο κόσμος και σωστά για μένα κάνει και ειδικά στο Οροπέδιο του Λασιθίου, γιατί όπως ξέρουμε όλοι μας το Οροπέδιο ήταν κέντρο παραγωγής πριν 30 χρόνια και με τις αγροτικές πολιτικές που είχαμε τα χάσαμε όλα, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. ‘Έχει και την εμπειρία και την τεχνογνωσία και επειδή τα κοστολόγια είναι τεράστια, ο πατατόσπορος στοιχίζει περίπου 300 ευρώ ανά στρέμμα, πολλοί άνθρωποι κάνουν πατατόσπορο δικό τους», συμπλήρωσε ο κ. Πατεράκης.

Επεσήμανε πως «όλοι οι παραγωγοί χρησιμοποιούν πατατόσπορο που κάνουν οι ίδιοι στο 80% περίπου των στρεμμάτων που φυτεύουν. Είχαμε 7 κέντρα παραγωγής σπόρου σε όλη την Ελλάδα, ένα από αυτά ήταν και το Οροπέδιο και δυστυχώς όλα έκλεισαν».

Οι παραγωγοί, όπως εξήγησε, πρέπει να προσκομίσουν τιμολόγιο ότι αγόρασαν τον πατατόσπορο από το εξωτερικό. Ο κ. Πατεράκης συμπλήρωσε πως «και πες ότι το έχεις το τιμολόγιο, σου ζητάνε πράγματα γελοία. Θα σου ζητήσουν τα ταμπελάκια που έχει το κάθε τσουβάλι».

Συγκεκριμένα, το κάθε τσουβάλι που έχει ο παραγωγός, έχει επάνω ραμμένο ένα καρτελάκι. Σ’ αυτό αναγράφονται τα χαρακτηριστικά του πατατόσπορου. Έτσι ο παραγωγός, μαζί με το τιμολόγιο πρέπει να κρατήσει κι αυτό το ταμπελάκι και να το προσκομίσει στον ΕΛΓΑ, προκειμένου να αποζημιωθεί.

«Οι περισσότεροι παραγωγοί έχουν νερό στις αποθήκες μετά την κακοκαιρία και αν είχαν κρατήσει τα ταμπελάκια, αυτά θα έχουν καταστραφεί, είμαι σίγουρος. Ωστόσο οι πιο πολλοί δεν τα κρατάνε, είναι κάτι το οποίο δεν πάει το μυαλό», εξήγησε επίσης ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Οροπεδίου. Παράλληλα εξέφρασε την πεποίθηση πως οι περισσότεροι παραγωγοί είναι τόσο απογοητευμένοι, από άλλες περιπτώσεις με τον ΕΛΓΑ, που δεν θα κάνουν ούτε αίτηση για την αποζημίωση.

«Περιμένω σήμερα, όχι να ακούσω λόγια, αλλά ο κόσμος θέλει πράξεις», κατέληξε ο κ. Πατεράκης αναφερόμενος στις ανακοινώσεις σχετικά με τις αποζημιώσεις μετά από την κρίσιμη σύσκεψη, παρουσία υπουργών και αρμοδίων στην Περιφέρεια Κρήτης.

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