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ΚΡΗΤΗ

Μία απέραντη λίμνη ο κάμπος στο Οροπέδιο Λασιθίου (βίντεο)

Οροπέδιο Λασιθίου
clock 10:32 | 04/10/2026
writer icon Επιμέλεια: Γιώργος Ι. Παπαδάκης
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Σε ατέλειωτη λίμνη έχει μετατραπεί ο κάμπος του Οροπεδίου Λασιθίου , μετά τα ακραία καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την περιοχή.

Τεράστιες ποσότητες νερού έχουν συγκεντρωθεί στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις, ενώ παράλληλα μεγάλες ποσότητες νερού από τις γύρω περιοχές συνεχίζουν να κατευθύνονται προς το φράγμα Αποσελέμη.

Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες που κατέγραψε κάτοικος της περιοχής και μας έστειλε, αποτυπώνοντας την ένταση του φαινομένου.

Στο μεταξύ... νέα συνάντηση πραγματοποιούν σήμερα το απόγευμα οι αγρότες του Οροπεδίου Λασιθίου, μετά την έκτακτη συνεδρίαση που είχαν χθες, στον απόηχο των μεγάλων καταστροφών που προκάλεσεη κακοκαιρία σε καλλιέργειες, δρόμους και υποδομές. Η σημερινή συνάντηση, στις 5 το απόγευμα, αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς έχουν κληθεί να συμμετάσχουν εκπρόσωποι της Πολιτείας, της Περιφέρειας, του Δήμου, του ΕΛΓΑ και του ΟΑΚ, αλλά και οι βουλευτές του νομού, προκειμένου να συζητηθούν τα επόμενα βήματα μετά την καταστροφή.

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