Οροπέδιο Λασιθίου: Ζητούν άμεση στήριξη μετά τις καταστροφικές πλημμύρες

Νέα συνάντηση πραγματοποιούν σήμερα το απόγευμα οι αγρότες του Οροπεδίου Λασιθίου, μετά την έκτακτη συνεδρίαση που είχαν χθες, στον απόηχο των μεγάλων καταστροφών που προκάλεσε η κακοκαιρία σε καλλιέργειες, δρόμους και υποδομές. Η σημερινή συνάντηση, στις 5 το απόγευμα, αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς έχουν κληθεί να συμμετάσχουν εκπρόσωποι της Πολιτείας, της Περιφέρειας, του Δήμου, του ΕΛΓΑ και του ΟΑΚ, αλλά και οι βουλευτές του νομού, προκειμένου να συζητηθούν τα επόμενα βήματα μετά την καταστροφή.

Χθες, σε ανοιχτή έκτακτη συνεδρίαση, αγρότες, κάτοικοι και δημοτική αρχή έθεσαν στο επίκεντρο την ανάγκη για άμεση και πλήρη αποζημίωση των ζημιών, φορολογικές και ασφαλιστικές ελαφρύνσεις, πάγωμα δανείων, αλλά και την αποκατάσταση των αποστραγγιστικών καναλιών, των ποταμών και του οδικού δικτύου.

Παράλληλα, ζητούν αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας των θυροφραγμάτων, ώστε σε ακραίες καιρικές συνθήκες οι σχετικές αποφάσεις να λαμβάνονται από το τοπικό συντονιστικό όργανο Πολιτικής Προστασίας. Σήμερα αναμένεται να αποφασιστεί ο συντονισμός των επόμενων κινήσεων και να τεθούν επί τάπητος τα μέτρα που απαιτούνται για την άμεση στήριξη των παραγωγών και των κατοίκων.

Συγκεκριμένα σε σχετικό δελτίο τύπου του Αγροτικού Συνεταιρισμού της περιοχής αναφέρονται τα εξής:

Τα μέλη του Αγροτικού Συλλόγου Οροπεδίου Λασιθίου σε έκτακτη ανοικτή συνεδρίαση το Σάββατο 03/10/2026 και ώρα 7:00μ.μ. στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου παρουσία της δημοτικής αρχής και των κατοίκων της περιοχής,, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν και των καταστροφών που έχουν πλήξει καλλιέργειες και περιουσίες,



Συζητήσαν τα κάτωθι θέματα:



Διεκδίκηση άμεσης αποζημίωσης των καταστροφών στο 100% με κρατική αρωγή –Deminimis-ΕΛΓΑ (Αλλαγή κανονισμού ΕΛΓΑ)



Διεκδίκηση Φορολογικών Ασφαλιστικών ελαφρύνσεων πάγωμα δανείων



Αποκατάσταση και ενίσχυση Αποστραγγιστικών καναλιών και Οδοποιίας -Καθαρισμός καναλιών και ποταμών .



Τροποποίηση ΣΑΕΚ του ΟΑΚ όπου σε περιπτώσεις εξέλιξης δυσμενών καιρικών φαινομένων, η λήψη απόφασης για τον χειρισμό των θυροφραγμάτων να μεταβιβαστεί στο συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου .



Με την ολοκλήρωση της συνεδρίασης αποφασίστηκαν τα παρακάτω:



Α. Επανάληψη της συνάντησης την Κυριακή 4/10/2026 και ώρα 5:00 μ.μ στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου.



Β. Να αποσταλεί πρόσκληση στους κάτωθι φορείς :



Υπουργό πολιτικής Προστασίας, υφυπουργό πολιτικής προστασίας, Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Α' Αντιπρόεδρο της βουλής και βουλευτή Νομού Λασιθίου, βουλευτές Νομού Λασιθίου, Περιφερειάρχη Κρήτης, Αντιπεριφερειάρχη νομού Λασιθίου, Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης, Αντιπεριφερειάρχη πολιτικής προστασίας, Δήμαρχο και αντιδήμαρχοι, Πρόεδρο ΕΛΓΑ προϊστάμενο περιφερειακού τμήματος ΕΛΓΑ Κρήτης, Πρόεδρο ΟΑΚ, διευθύνων σύμβουλο ΟΑΚ, εκπρόσωποι κομμάτων του Νομού, ΜΜΕ.



Κατά την συνεδρίαση θα αποφασιστούν ο συντονισμός και οι περαιτέρω ενέργειες για την άμεση αντιμετώπιση των καταστροφών, την προστασία των παραγωγών και των κατοίκων της περιοχής, καθώς και η διεκδίκηση άμεσων και ουσιαστικών μέτρων στήριξης.

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