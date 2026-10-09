Κρήτη - ζωοκλοπές: Η πλούσια δράση της ομάδας και τι ερευνούν οι Αρχές

Οργανωμένη δράση με τουλάχιστον επτά ζωοκλοπές, περισσότερα από 320 αιγοπρόβατα και ενδείξεις για παράνομη είσπραξη κοινοτικών ενισχύσεων, ύψους άνω των 99.000 ευρώ, αποδίδουν οι Αρχές στην εγκληματική ομάδα που εξαρθρώθηκε την Πέμπτη στο Λασίθι. Πέντε άνδρες, ηλικίας από 22 έως 50 ετών, συνελήφθησαν, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη πέντε πρόσωπα.

Ως φερόμενος αρχηγός της ομάδας κατηγορείται ένας 22χρονος από την Κριτσά. Οι συλληφθέντες αναμένεται να απολογηθούν τη Δευτέρα ενώπιον του ανακριτή.

Πώς φέρεται να επέλεγαν τα κοπάδια και να οργάνωναν τις κλοπές

Το στοιχείο που ξεχωρίζει στην υπόθεση είναι η μεθοδολογία που, σύμφωνα με τους αστυνομικούς, ακολουθούσαν οι εμπλεκόμενοι. Δεν φέρονται να επέλεγαν τυχαία τα ποιμνιοστάσια, αλλά να συγκέντρωναν προηγουμένως πληροφορίες για τη θέση τους και τα μέτρα φύλαξης, επιτηρώντας τους χώρους πριν προχωρήσουν στις ενέργειές τους.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, ακολουθούσε σχεδιασμός των διαδρομών προσέγγισης και διαφυγής, ενώ τα μέλη φέρονται να είχαν μοιρασμένους ρόλους. Παράλληλα, λάμβαναν μέτρα για να περιορίζουν τον κίνδυνο εντοπισμού τους και χρησιμοποιούσαν οχήματα για τη μεταφορά των ζώων σε σημεία όπου θα μπορούσαν να τα αποκρύψουν και στη συνέχεια να τα διαθέσουν.

Οι Αρχές εξετάζουν, επομένως, όχι μόνο τις επιμέρους ζωοκλοπές, αλλά και τη συνολική λειτουργία του μηχανισμού που φέρεται να είχε αναπτυχθεί. Στο πλαίσιο αυτό διερευνάται ποιοι είχαν την ευθύνη του σχεδιασμού, ποιοι συμμετείχαν στην αφαίρεση και μεταφορά των ζώων και ποιοι ενδέχεται να είχαν αναλάβει την περαιτέρω διαχείρισή τους.

Η επιχείρηση αποτέλεσε την πρώτη δράση του νεοσύστατου Τμήματος Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκληματικών Δραστηριοτήτων της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης. Παράλληλα, οι Αρχές καλούν κτηνοτρόφους που έχουν υποστεί ζωοκλοπές να προσέλθουν για αναγνώριση ζώων και αντικειμένων, καθώς η έρευνα συνεχίζεται για την πλήρη αποτύπωση της δράσης της ομάδας.

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