Πιερρακάκης: «Πράσινο φως» από την Κομισιόν για την ενεργειακή ρήτρα διαφυγής – Αποκλειστικά για την Ελλάδα η έγκριση

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Τη σημασία της έγκρισης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της ενεργειακής ρήτρας διαφυγής για την Ελλάδα υπογράμμισε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, κάνοντας λόγο για μια απόφαση με ιδιαίτερη πολιτική και οικονομική σημασία.

Όπως δήλωσε, η συγκεκριμένη εξέλιξη επιβεβαιώνει τη θέση της Ελλάδας ως μιας ισχυρής και αξιόπιστης χώρας, η οποία θέτει στόχους, τους υλοποιεί και συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών αποφάσεων.

Σύμφωνα με τον υπουργό, η ενεργειακή ρήτρα διαφυγής δημιουργεί τη δυνατότητα προώθησης κρίσιμων επενδύσεων, με στόχο τη μείωση του ενεργειακού κόστους, την ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας της χώρας και τον περιορισμό της εξάρτησης από τις διεθνείς κρίσεις.

Παράλληλα, διατηρείται η δυνατότητα στήριξης πολιτών και επιχειρήσεων, όταν οι οικονομικές και ενεργειακές συνθήκες το απαιτούν.

Αναλυτικά η δήλωση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη για την ενεργειακή ρήτρα διαφυγής

«Η σημερινή απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση της ενεργειακής ρήτρας διαφυγής, που αφορά αποκλειστικά την Ελλάδα, έχει ιδιαίτερη πολιτική και οικονομική σημασία.

Επιβεβαιώνει ότι η Ελλάδα είναι μια ισχυρή και αξιόπιστη χώρα, που θέτει στόχους, τους πετυχαίνει και πρωταγωνιστεί στη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών αποφάσεων.

Η ενεργειακή ρήτρα διαφυγής μάς επιτρέπει να προχωρήσουμε σε κρίσιμες επενδύσεις που θα μειώσουν το κόστος της ενέργειας, θα ενισχύσουν την ενεργειακή μας αυτονομία και θα περιορίσουν την εξάρτησή μας από διεθνείς κρίσεις. Ταυτόχρονα, διατηρούμε τη δυνατότητα να στηρίζουμε τους πολίτες και τις επιχειρήσεις όποτε οι συνθήκες το απαιτούν.

Αυτή είναι η Ελλάδα που χτίζουμε. Με ισχυρή φωνή στην Ευρώπη, δυναμική οικονομία και μεγαλύτερη ασφάλεια για την κοινωνία».

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