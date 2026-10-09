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ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Συνάντηση του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη με τον Αντιπεριφερειάρχη Πέλλας Ιορδάνη Τζαμτζή

ΣΥΡΙΓΩΝΑΚΗΣ Ιορδάνης Τζαμτζής ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ
clock 21:19 | 09/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη επισκέφθηκε σήμερα ο Αντιπεριφερειάρχης Πέλλας Ιορδάνης Τζαμτζής. Στη συνάντηση παρευρέθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Νίκος Συριγωνάκης.

Στο πλαίσιο της εθιμοτυπικής επίσκεψης συζητήθηκαν θέματα κοινού ενδιαφέροντος για την Αυτοδιοίκηση και την περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη. Παράλληλα, αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με τις σύγχρονες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι Περιφέρειες της χώρας και τις δυνατότητες διεύρυνσης της συνεργασίας και ανταλλαγής καλών πρακτικών, υπογραμμίζοντας τη σημασία της διαπεριφερειακής συνεργασίας για την τόνωση των τοπικών κοινωνιών και οικονομιών.

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