Σανίδα: Γιατί συνεχίζουμε μετά τα δύο λεπτά, όταν η επιστήμη λέει να σταματήσουμε;

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Η σανίδα είναι πολλά περισσότερα από μια απλή άσκηση κοιλιακών. Δοκιμάζει τις αντοχές του σώματος, αλλά κυρίως τα όρια της θέλησής μας.

Παρόλο που η σύγχρονη αθλητική επιστήμη ξεκαθαρίζει ότι τα δύο λεπτά είναι υπεραρκετά για να κερδίσουμε το μέγιστο των σωματικών οφελών, η τάση να κυνηγάμε νέα χρονικά ρεκόρ παραμένει ισχυρή.

Η εξήγηση βρίσκεται στο γεγονός ότι, μετά τα 120 δευτερόλεπτα, η πρόκληση σταματά να είναι σωματική και μετατρέπεται σε μια καθαρά πνευματική μάχη.

Στα πρώτα δευτερόλεπτα, ο βαθύς κορμός, οι γλουτοί, οι ώμοι και οι σταθεροποιητές της σπονδυλικής στήλης δουλεύουν στο κόκκινο. Οι ειδικοί, όπως οι φυσικοθεραπευτές του Χάρβαρντ, επισημαίνουν ότι μετά το δίλεπτο δεν κερδίζουμε επιπλέον μυϊκή δύναμη.

Όσο ο χρόνος κυλά, η σωστή τεχνική τείνει να καταρρέει, φορτώνοντας με επικίνδυνη πίεση τη σπονδυλική στήλη.

Γιατί, λοιπόν, επιμένουμε να ξεπερνάμε το χρόνο;

Όταν η φυσιολογία σταματά, ξεκινά η ψυχολογία. Αθλητές ακραίας αντοχής τονίζουν ότι η παραμονή στη θέση της σανίδας για μεγάλο χρονικό διάστημα – με την προϋπόθεση ότι η στάση του σώματος παραμένει άψογη – αποτελεί την τέλεια προπόνηση για το μυαλό.

Το να ελέγχεις την αναπνοή σου την ώρα που το σώμα τρέμει, σε διδάσκει πώς να παραμένεις ψύχραιμος υπό πίεση.

Η πνευματική ανθεκτικότητα που χτίζεται πάνω στο στρώμα της γυμναστικής λειτουργεί ως εφόδιο για τις δυσκολίες της ζωής – από μια εξαντλητική μέρα στο γραφείο μέχρι μια ζόρικη απόφαση.

Κάθε επιπλέον δευτερόλεπτο που καταγράφεται σε ένα screenshot στο κινητό, είναι μια απτή απόδειξη ότι μπορείς να αντέξεις και να νικήσεις τις μελλοντικές αναποδιές.

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