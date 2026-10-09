ΠΑΡ.09 Οκτ 2026 23:35
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Σεμινάριο βασικών τεχνικών ραπτικής από τις Τεχνικές Σχολές του Επιμελητηρίου

ΡΑΠΤΙΚΗ
clock 21:35 | 09/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Ένα  απολύτως χρηστικό  σεμινάριο  διοργανώνει το Κ.Ε.Κ. Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου για όσες και όσους θέλουν να μάθουν με απλά βήματα τις βασικές τεχνικές της ραπτικής τέχνης.

Μέσα από την πρακτική εξάσκηση και μαθαίνοντας σωστές μετρήσεις  οι συμμετέχοντες θα μάθουν να επιδιορθώνουν, ακόμα και να δημιουργούν ενδύματα.

Ενότητες σεμιναρίου:

• Βελονιές στο χέρι (απλή βελονιά- πισωβελονιά κ.α)

• Ράψιμο κουμπιών-σούστα

• Ραφές στην μηχανή (ίσιο γαζί, zig-zag, καρίκωμα, εφαρμογή φερμουάρ, μπάλωμα κ.α)

• Πρόβα – μέτρηση

• Βασικές λειτουργίες ραπτομηχανής

• Κόντεμα

• Στένεμα – φάρδεμα

• Τοποθέτηση φερμουάρ

Χρόνος Διεξαγωγής: 20 ώρες, κάθε Τρίτη και Πέμπτη από 03/11 έως 17/11 και ώρα 17.45μμ – 21.00μμ

Εισηγήτρια: Η Λαμπρινή Παναγoπούλου είναι απόφοιτη οικονομικών επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης και τα τελευταία 10 χρόνια ασχολείται επαγγελματικά μαθητεύοντας σε επαγγελματίες του χώρου. Παράλληλα, έχει παρακολουθήσει μαθήματα κοπτικής – ραπτικής ρούχων στην σχολή Burda και συνεχίζει την εκπαίδευσή της στο σχέδιο μόδας και στην δημιουργία πατρόν, στο ΙΕΚ CRAFT.

Πληροφορίες και αιτήσεις στο Κ.Ε.Κ. του Επιμελητηρίου Ηρακλείου – Ικάρου & Αρχιμήδους 1 Νέα Αλικαρνασσός, τηλ. 2810-302600 & 302606 κ. Μαίρη Βενιχάκη [email protected] από τις 08:00 έως 3:00 μ.μ. Ιστοσελίδα: www.katartisi.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Σεμινάριο Επιμελητήριο Ηρακλείου
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis