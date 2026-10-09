Ηράκλειο: Σεμινάριο βασικών τεχνικών ραπτικής από τις Τεχνικές Σχολές του Επιμελητηρίου

Ένα απολύτως χρηστικό σεμινάριο διοργανώνει το Κ.Ε.Κ. Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου για όσες και όσους θέλουν να μάθουν με απλά βήματα τις βασικές τεχνικές της ραπτικής τέχνης.



Μέσα από την πρακτική εξάσκηση και μαθαίνοντας σωστές μετρήσεις οι συμμετέχοντες θα μάθουν να επιδιορθώνουν, ακόμα και να δημιουργούν ενδύματα.



Ενότητες σεμιναρίου:



• Βελονιές στο χέρι (απλή βελονιά- πισωβελονιά κ.α)



• Ράψιμο κουμπιών-σούστα



• Ραφές στην μηχανή (ίσιο γαζί, zig-zag, καρίκωμα, εφαρμογή φερμουάρ, μπάλωμα κ.α)



• Πρόβα – μέτρηση



• Βασικές λειτουργίες ραπτομηχανής



• Κόντεμα



• Στένεμα – φάρδεμα



• Τοποθέτηση φερμουάρ



Χρόνος Διεξαγωγής: 20 ώρες, κάθε Τρίτη και Πέμπτη από 03/11 έως 17/11 και ώρα 17.45μμ – 21.00μμ



Εισηγήτρια: Η Λαμπρινή Παναγoπούλου είναι απόφοιτη οικονομικών επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης και τα τελευταία 10 χρόνια ασχολείται επαγγελματικά μαθητεύοντας σε επαγγελματίες του χώρου. Παράλληλα, έχει παρακολουθήσει μαθήματα κοπτικής – ραπτικής ρούχων στην σχολή Burda και συνεχίζει την εκπαίδευσή της στο σχέδιο μόδας και στην δημιουργία πατρόν, στο ΙΕΚ CRAFT.



Πληροφορίες και αιτήσεις στο Κ.Ε.Κ. του Επιμελητηρίου Ηρακλείου – Ικάρου & Αρχιμήδους 1 Νέα Αλικαρνασσός, τηλ. 2810-302600 & 302606 κ. Μαίρη Βενιχάκη [email protected] από τις 08:00 έως 3:00 μ.μ. Ιστοσελίδα: www.katartisi.gr

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