Λαχταριστοί λουκουμάδες μήλου με γιαούρτι έτοιμοι σε μόλις 5 λεπτά

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Υπάρχουν εκείνες οι συνταγές που μοιάζουν φτιαγμένες για τη στιγμή που θέλεις κάτι γλυκό, αλλά το ντουλάπι δεν προσφέρεται για μεγάλα σχέδια. Εδώ, ένα μήλο, ένα αυγό και ένα κεσεδάκι γιαούρτι είναι η αρχή για μικρές, χρυσαφένιες μπουκιές που θυμίζουν λουκουμάδες και δεν απαιτούν ώρες στην κουζίνα.

Η συνταγή κερδίζει κυρίως με την απλότητά της. Η ζύμη ετοιμάζεται σε περίπου 5 λεπτά, δεν χρειάζεται χρόνο αναμονής για να φουσκώσει και το τριμμένο μήλο μπαίνει απευθείας στο μείγμα. Από εκεί και πέρα, μένουν μόνο το τηγάνισμα και το τελικό πέρασμα από ζάχαρη και κανέλα.

Τα υλικά που θα χρειαστείς

1 αυγό

1 πρέζα αλάτι

2 γεμάτες κουταλιές της σούπας ζάχαρη

125 γρ. γιαούρτι

2 κουταλιές της σούπας ουδέτερο λάδι

300 γρ. αλεύρι

1 κουταλάκι του γλυκού μπέικιν πάουντερ

1 μήλο

Μια μικρή χούφτα σταφίδες, προαιρετικά

Λάδι για το τηγάνισμα

Ζάχαρη και κανέλα για το τελείωμα

Το μήλο μπαίνει μέσα στη ζύμη

Σε ένα μεγάλο μπολ χτυπάμε το αυγό μαζί με το αλάτι και τη ζάχαρη. Προσθέτουμε το γιαούρτι και το λάδι και ανακατεύουμε μέχρι να ενωθούν καλά τα υλικά.

Σε ξεχωριστό σημείο αναμειγνύουμε το αλεύρι με το μπέικιν πάουντερ και στη συνέχεια τα προσθέτουμε στο μπολ. Ανακατεύουμε και δουλεύουμε τη ζύμη μέχρι να γίνει λεία και ομοιογενής.

Καθαρίζουμε το μήλο, το τρίβουμε στον ψιλό τρίφτη και το ενσωματώνουμε στη ζύμη. Αν θέλουμε, στο ίδιο στάδιο προσθέτουμε και λίγες σταφίδες.

Από τη ζύμη κατευθείαν στο τηγάνι

Μεταφέρουμε τη ζύμη σε σακούλα ζαχαροπλαστικής και κόβουμε την άκρη της. Πιέζουμε μικρή ποσότητα πάνω από το καλά ζεσταμένο λάδι και, με ένα ψαλίδι κουζίνας, κόβουμε κομμάτια περίπου 1,5 έως 2 εκατοστών.

Τα τηγανίζουμε σε μικρές δόσεις, ώστε να διατηρείται σταθερή η θερμοκρασία του λαδιού, γυρίζοντάς τα μέχρι να πάρουν ομοιόμορφο χρυσαφένιο χρώμα.

Αν δεν έχουμε σακούλα ζαχαροπλαστικής, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα κουτάλι και να ρίχνουμε μικρές ποσότητες ζύμης απευθείας στο λάδι.

Ζάχαρη και κανέλα όσο είναι ακόμη ζεστά

Μόλις πάρουν το επιθυμητό χρώμα, τα βγάζουμε από το τηγάνι και τα αφήνουμε για λίγο σε απορροφητικό χαρτί, ώστε να απομακρυνθεί το περιττό λάδι.

Όσο είναι ακόμη ζεστά, τα περνάμε από ζάχαρη και κανέλα. Έτσι αποκτούν τραγανή, αρωματική εξωτερική επιφάνεια, ενώ στο εσωτερικό παραμένουν μαλακά και αφράτα χάρη στο μήλο και το γιαούρτι.

Πηγή: Pelop.gr

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