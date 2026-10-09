Ισπανία: Εκτελέστηκε διάσημος πλαστικός χειρουργός – Ερευνούν δυσαρεστημένη πελάτισσα

Ένας διάσημος πλαστικός χειρουργός, με πελάτες από περισσότερες από 40 χώρες, εκτελέστηκε στην κλινική του, μπροστά σε προσωπικό και ασθενείς.

Ο Αλεξάντερ Ασλάνι δολοφονήθηκε σε κλινική στη Μαρμπέγια της Ισπανίας, όταν ένας 18χρονος Σουηδός εισέβαλε στον χώρο, τον πυροβόλησε πολλές φορές στο κεφάλι και στη συνέχεια διέφυγε με μηχανή.

Σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα The Sun, ο 18χρονος συνελήφθη και ανακρίνεται, με τις Αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο να εκτέλεσε συμβόλαιο θανάτου για λογαριασμό δυσαρεστημένης πελάτισσας.

Συγκεκριμένα, ο Ασλάνι, μέχρι και λίγες ώρες πριν δολοφονηθεί, δεχόταν μηνύματα από μια συγκεκριμένη γυναίκα, η οποία ζητούσε πίσω τα χρήματα που είχε πληρώσει για αισθητικές επεμβάσεις, καθώς δεν ήταν ικανοποιημένη με το τελικό αποτέλεσμα.

Οι αστυνομικοί, λοιπόν, ανακρίνουν τον 18χρονο, προκειμένου να διαπιστώσουν εάν είχε προσωπική εμπλοκή ή εάν ενήργησε ως εκτελεστής για λογαριασμό τρίτου.

Παράλληλα, ισπανικά δημοσιεύματα έγραψαν ότι οι ερευνητές εξετάζουν και άλλα πιθανά κίνητρα, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει ανακοινωθεί επίσημα ποιο ήταν το κίνητρο της δολοφονίας.

Ο Ασλάνι αποτελούσε γνωστό όνομα στον χώρο της αισθητικής χειρουργικής, με ειδίκευση, μεταξύ άλλων, στις βραζιλιάνικες ανυψώσεις γλουτών (BBL). Στην πολυετή καριέρα του φέρεται να πραγματοποίησε περισσότερες από 15.000 επεμβάσεις, ενώ η φήμη του προσέλκυε ασθενείς από περισσότερες από 40 χώρες.

Είχε ιδρύσει την κλινική Cirumed το 2007 και είχε αναπτύξει διεθνείς επαγγελματικές συνεργασίες, ενώ στο παρελθόν είχε περιθάλψει και γνωστά πρόσωπα της τηλεόρασης. Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε σοκ σε φίλους και συνεργάτες του, οι οποίοι εξέφρασαν δημόσια τη θλίψη τους.

Ο γιατρός ήταν παντρεμένος και πατέρας δύο κοριτσιών. Η αστυνομική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις Αρχές να προσπαθούν να αποσαφηνίσουν τις συνθήκες της επίθεσης και τον ρόλο του συλληφθέντος.







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