Παραδοσιακή γαλατόπιτα χωρίς φύλλο: Κρεμώδης, αρωματική και πανεύκολη

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Μια απλή και αγαπημένη εκδοχή της παραδοσιακής γαλατόπιτας, χωρίς φύλλο και με λίγα βασικά υλικά, μπορεί να γίνει εύκολα στο σπίτι. Η συνταγή βασίζεται στο γάλα, το σιμιγδάλι και τα αυγά, ενώ η βανίλια και η κανέλα χαρίζουν το χαρακτηριστικό άρωμα του γλυκού.

Για ένα στρογγυλό σκεύος 26 εκατοστών χρειάζονται 1 λίτρο γάλα, 170 γρ. ζάχαρη, 140 γρ. σιμιγδάλι, 2 αυγά, 3 κουταλιές της σούπας βούτυρο και 2 βανιλίνες. Για την επιφάνεια χρησιμοποιούνται επιπλέον ζάχαρη και κανέλα, ενώ μπορεί να επιλεγεί και καστανή ζάχαρη.

Η διαδικασία

Αρχικά ζεσταίνεται το γάλα σε κατσαρόλα και προστίθεται η ζάχαρη, μέχρι να διαλυθεί. Στη συνέχεια ρίχνεται σταδιακά το σιμιγδάλι μαζί με τις βανιλίνες και το μείγμα ανακατεύεται συνεχώς σε χαμηλή φωτιά, μέχρι η κρέμα να αρχίσει να πήζει.

Η κατσαρόλα αποσύρεται από τη φωτιά και προστίθενται τα χτυπημένα αυγά, με γρήγορο ανακάτεμα ώστε να ενσωματωθούν ομοιόμορφα. Τέλος, προστίθεται το βούτυρο και ανακατεύεται μέχρι να λιώσει και να ενσωματωθεί στην κρέμα.

Η κρέμα μεταφέρεται σε ταψί 26–28 εκατοστών, στρωμένο με αντικολλητικό χαρτί, και απλώνεται ομοιόμορφα. Από πάνω πασπαλίζεται με ζάχαρη και κανέλα.

Η γαλατόπιτα ψήνεται στους 170°C στον αέρα ή στους 180°C στις αντιστάσεις για περίπου 50 λεπτά, μέχρι να αποκτήσει ρόδινο χρώμα στην επιφάνεια.

Αφού ψηθεί, χρειάζεται να κρυώσει πριν κοπεί σε κομμάτια. Για το σερβίρισμα μπορεί να προστεθεί λίγη ακόμη κανελοζάχαρη ή, προαιρετικά, ζάχαρη άχνη.

Ένα οικονομικό και εύκολο γλυκό, χωρίς φύλλο, που συνδυάζει την κρεμώδη υφή της γαλατόπιτας με το άρωμα της κανέλας και της βανίλιας.

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