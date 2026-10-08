Τι θα φάμε σήμερα; Λαζάνια με μανιτάρια, τυριά και μπεσαμέλ με ελαιόλαδο

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ΜΕΡΙΔΕΣ



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ΥΛΙΚΑ



[Για τα μανιτάρια]

1 κιλό μανιτάρια λευκά ή καφέ, σε φέτες

1 μεγάλο κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

2 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένες

2 κ.σ. ε.π. ελαιόλαδο

80 ml λευκό ξηρό κρασί

1 κ.γ. θυμάρι ξερό

½ κ.γ. γλυκιά πάπρικα

αλάτι, φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

2 κ.σ. μαϊντανό, ψιλοκομμένο

[Για τα τυριά]

150 γρ. μοτσαρέλα, τριμμένη

120 γρ. γραβιέρα, τριμμένη

40 γρ. παρμεζάνα ή κεφαλοτύρι, για το πασπάλισμα

[Για την μπεσαμέλ με ελαιόλαδο]

60 ml ε.π. ελαιόλαδο

60 γρ. αλεύρι γ.ό.χ.

600 ml γάλα φρέσκο, ζεστό

½ κ.γ. μοσχοκάρυδο

αλάτι, λευκό πιπέρι

[Για τα λαζάνια]

250 γρ. φύλλα λαζανιών

λίγο ελαιόλαδο για το ταψί

Εκτέλεση

Μπεσαμέλ με ελαιόλαδο: Σε μια κατσαρόλα ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε μέτρια φωτιά. Προσθέτουμε το αλεύρι και ανακατεύουμε με αυγοδάρτη για 1΄-2΄. Ρίχνουμε σταδιακά το γάλα ανακατεύοντας συνεχώς ώστε να μη δημιουργηθούν σβόλοι. Μαγειρεύουμε για 5΄-7΄, μέχρι η μπεσαμέλ να δέσει αλλά να παραμένει σχετικά ρευστή.

ΒΗΜΑ 4



Προσθέτουμε μοσχοκάρυδο, αλάτι και λευκό πιπέρι. Η μπεσαμέλ για λαζάνια πρέπει να είναι λίγο πιο ρευστή από μια κλασική μπεσαμέλ.

ΒΗΜΑ 5



Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180°C στον αέρα και λαδώνουμε ελαφρά ένα ταψί περίπου 25×30 εκ. Απλώνουμε στη βάση του λίγη μπεσαμέλ και τοποθετούμε μία στρώση φύλλα λαζανιών.

ΒΗΜΑ 6



Προσθέτουμε περίπου το 1/3 των μανιταριών, λίγη μοτσαρέλα και λίγη γραβιέρα και καλύπτουμε με μπεσαμέλ.

ΒΗΜΑ 7



Επαναλαμβάνουμε τις στρώσεις μέχρι να τελειώσουν τα υλικά. Τελειώνουμε με φύλλα λαζανιών, αρκετή μπεσαμέλ, την υπόλοιπη μοτσαρέλα και γραβιέρα. Πασπαλίζουμε την επιφάνεια με την παρμεζάνα ή το κεφαλοτύρι.

ΒΗΜΑ 8



Καλύπτουμε το ταψί με αλουμινόχαρτο και ψήνουμε στους 180°C για 25΄.

ΒΗΜΑ 9



Αφαιρούμε το αλουμινόχαρτο και συνεχίζουμε για 15΄-20΄, μέχρι να λιώσουν τα τυριά. Αφήνουμε τα λαζάνια να ξεκουραστούν 15΄.

ΒΗΜΑ 10



Κόβουμε σε 4 μεγάλα κομμάτια. Κάθε μερίδα πρέπει να έχει αρκετά μανιτάρια ανάμεσα στις στρώσεις και πλούσια, λιωμένη επιφάνεια τυριού. Τελειώνουμε με λίγο φρεσκοτριμμένο πιπέρι και, προαιρετικά, λίγα φρέσκα φύλλα μαϊντανού, ψιλοκομμένα.

Πηγή: cantina.protothema.gr

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