Τι θα φάμε σήμερα; Λαζάνια με μανιτάρια, τυριά και μπεσαμέλ με ελαιόλαδο

ΜΕΡΙΔΕΣ
4
ΥΛΙΚΑ
[Για τα μανιτάρια]
1 κιλό μανιτάρια λευκά ή καφέ, σε φέτες
1 μεγάλο κρεμμύδι, ψιλοκομμένο
2 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένες
2 κ.σ. ε.π. ελαιόλαδο
80 ml λευκό ξηρό κρασί
1 κ.γ. θυμάρι ξερό
½ κ.γ. γλυκιά πάπρικα
αλάτι, φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι
2 κ.σ. μαϊντανό, ψιλοκομμένο
[Για τα τυριά]
150 γρ. μοτσαρέλα, τριμμένη
120 γρ. γραβιέρα, τριμμένη
40 γρ. παρμεζάνα ή κεφαλοτύρι, για το πασπάλισμα
[Για την μπεσαμέλ με ελαιόλαδο]
60 ml ε.π. ελαιόλαδο
60 γρ. αλεύρι γ.ό.χ.
600 ml γάλα φρέσκο, ζεστό
½ κ.γ. μοσχοκάρυδο
αλάτι, λευκό πιπέρι
[Για τα λαζάνια]
250 γρ. φύλλα λαζανιών
λίγο ελαιόλαδο για το ταψί
Εκτέλεση
Μπεσαμέλ με ελαιόλαδο: Σε μια κατσαρόλα ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε μέτρια φωτιά. Προσθέτουμε το αλεύρι και ανακατεύουμε με αυγοδάρτη για 1΄-2΄. Ρίχνουμε σταδιακά το γάλα ανακατεύοντας συνεχώς ώστε να μη δημιουργηθούν σβόλοι. Μαγειρεύουμε για 5΄-7΄, μέχρι η μπεσαμέλ να δέσει αλλά να παραμένει σχετικά ρευστή.
ΒΗΜΑ 4
Προσθέτουμε μοσχοκάρυδο, αλάτι και λευκό πιπέρι. Η μπεσαμέλ για λαζάνια πρέπει να είναι λίγο πιο ρευστή από μια κλασική μπεσαμέλ.
ΒΗΜΑ 5
Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180°C στον αέρα και λαδώνουμε ελαφρά ένα ταψί περίπου 25×30 εκ. Απλώνουμε στη βάση του λίγη μπεσαμέλ και τοποθετούμε μία στρώση φύλλα λαζανιών.
ΒΗΜΑ 6
Προσθέτουμε περίπου το 1/3 των μανιταριών, λίγη μοτσαρέλα και λίγη γραβιέρα και καλύπτουμε με μπεσαμέλ.
ΒΗΜΑ 7
Επαναλαμβάνουμε τις στρώσεις μέχρι να τελειώσουν τα υλικά. Τελειώνουμε με φύλλα λαζανιών, αρκετή μπεσαμέλ, την υπόλοιπη μοτσαρέλα και γραβιέρα. Πασπαλίζουμε την επιφάνεια με την παρμεζάνα ή το κεφαλοτύρι.
ΒΗΜΑ 8
Καλύπτουμε το ταψί με αλουμινόχαρτο και ψήνουμε στους 180°C για 25΄.
ΒΗΜΑ 9
Αφαιρούμε το αλουμινόχαρτο και συνεχίζουμε για 15΄-20΄, μέχρι να λιώσουν τα τυριά. Αφήνουμε τα λαζάνια να ξεκουραστούν 15΄.
ΒΗΜΑ 10
Κόβουμε σε 4 μεγάλα κομμάτια. Κάθε μερίδα πρέπει να έχει αρκετά μανιτάρια ανάμεσα στις στρώσεις και πλούσια, λιωμένη επιφάνεια τυριού. Τελειώνουμε με λίγο φρεσκοτριμμένο πιπέρι και, προαιρετικά, λίγα φρέσκα φύλλα μαϊντανού, ψιλοκομμένα.
Πηγή: cantina.protothema.gr
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