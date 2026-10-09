Βιάννος: Υπογράφηκε η σύμβαση για την αξιοποίηση της νέας γεώτρησης στον Κερατόκαμπο

Την υπογραφή της σύμβασης για την αξιοποίηση της νέας γεώτρησης στη θέση «Τίμιος Σταυρός», στον Κερατόκαμπο, πραγματοποίησε σήμερα ο Δήμαρχος Βιάννου, κ. Παύλος Μπαριτάκης.

Η υπογραφή της σύμβασης, στο Δημαρχείο Βιάννου, έγινε παρουσία των Αντιδημάρχων Χαράλαμπου Κονδυλάκη, Θοδωρή Καρτσάκη και Γιώργου Βιαννιτάκη, καθώς και των στελεχών της Τεχνικής Υπηρεσίας, Αλέξανδρου Σωμαρά και Νατάσας Μηναδάκη. Η σύμβαση αφορά τις εργασίες αξιοποίησης της νέας γεώτρησης, σε συνεργασία με τον ανάδοχο του έργου.

Το έργο χρηματοδοτείται από πρόγραμμα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, στο πλαίσιο του σχεδιασμού για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας σε περιοχές όπου το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα έντονο.

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Σε δήλωσή του μετά την υπογραφή της σύμβασης, ο Δήμαρχος Βιάννου κ. Παύλος Μπαριτάκης, ανέφερε ότι:

«Μετά την ολοκλήρωση της ανόρυξης, προχωράμε με ταχύτατους ρυθμούς στην αξιοποίηση της γεώτρησης, η οποία αναμένεται να εξασφαλίσει παροχή νερού της τάξης των 18 κυβικών μέτρων ανά ώρα. Με τον τρόπο αυτό, ενισχύουμε ουσιαστικά την υδροδότηση της ευρύτερης περιοχής του Κερατόκαμπου και των Καψαλών, διασφαλίζοντας την επάρκεια πόσιμου νερού σε μια περιοχή που αναπτύσσεται ραγδαία το τελευταίο διάστημα.

Θέλω να ευχαριστήσω τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Μανόλη Κουτουλάκη, για τη χρηματοδότηση του συγκεκριμένου έργου, που συμβάλλει καθοριστικά στην αντιμετώπιση του προβλήματος υδροδότησης της περιοχής. Ενα έργο που αποτελεί αποτέλεσμα των ενεργειών της Δημοτικής Αρχής, η οποία συνεχίζει με αμείωτο ρυθμό την προσπάθεια για την υλοποίηση και άλλων έργων ύδρευσης στον Δήμο μας.

Πολλά από αυτά έχουν ήδη δρομολογηθεί, ενώ για άλλα οι διαδικασίες προγραμματίζεται να ξεκινήσουν το επόμενο διάστημα, με στόχο την ορθολογική διαχείριση του πολύτιμου αγαθού του νερού».

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