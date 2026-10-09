Νόμπελ Ειρήνης 2026: Στη Νοτιοαφρικανή δικαστή Νάβι Πιλάι το φετινό βραβείο

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Η Νοτιοαφρικανή δικαστής Ναβανεθέμ «Νάβι» Πιλάι τιμήθηκε με το φετινό βραβείο Νόμπελ Ειρήνης «για τις προσπάθειές της να προωθήσει την ειρήνη και το διεθνές δίκαιο», ανακοίνωσε σήμερα η Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ.

Η 85χρονη Πιλάι διετέλεσε Ύπατη Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα από το 2008 ως το 2014.

Επίσης ήταν η πρώτη μη λευκή δικαστής του Ανώτατου Δικαστηρίου της Νότιας Αφρικής και έχει υπάρξει δικαστής του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ) και πρόεδρος του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για τη Ρουάντα.

Εξάλλου ήταν επικεφαλής της Ανεξάρτητης Διεθνούς Εξεταστικής Επιτροπής του ΟΗΕ για τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, η οποία σε έκθεσή της τον Σεπτέμβριο του 2025 κατηγόρησε το Ισραήλ ότι διαπράττει γενοκτονία κατά των Παλαιστινίων στη Λωρίδα της Γάζας.

Διαβάστε επίσης

Κρήτη: «Γονατίζουν» οι μικρές επιχειρήσεις - Ξανά εκτός κυβερνητικής στήριξης - «Το ενεργειακό έχει ξεφύγει»

Κρήτη - ζωοκλοπές: Η πλούσια δράση της ομάδας και τι ερευνούν οι Αρχές