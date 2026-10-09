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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παγκόσμιο Κύπελλο γυναικών 2027 (Play Off): Η πανίσχυρη Αγγλία «λύγισε» με 3-1 την Ελλάδα

εθνικη γυναικων
clock 21:53 | 09/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η Εθνική Ομάδα ποδοσφαίρου γυναικών πάλεψε όσο μπορούσε, αλλά υποτάχθηκε στην ανωτερότητα της Αγγλίας, στον πρώτο αγώνα του πρώτου γύρου των play off του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών, γνωρίζοντας την ήττα με 3-1 στο Παγκρήτιο. Ο δεύτερος αγώνας των δύο ομάδων θα διεξαχθεί την Τρίτη (13/10, 21:30) στο «King Power» του Λέστερ.

Η ελληνική ομάδα προσπάθησε να κοντράρει όσο μπορούσε τη νικήτρια των δύο τελευταίων EURO Γυναικών και φιναλίστ του τελευταίου Μουντιάλ 2023, έχοντας σε μεγάλη βραδιά την Πεταλωτή. Η γκολκίπερ της Ελλάδας έκανε μεγάλη επέμβαση στο 16’ σε σουτ της Λε Τισιέ, ενώ στο 34’ η «γαλανόλευκη» είχε δοκάρι σε τρομερό σουτ της Παπαθεοδώρου.

Η αγγλική ομάδα άνοιξε εντέλει το σκορ στο 39’ με την Στανγουεϊ, ενώ βρήκε άλλα δύο γκολ στο 63’ με την Λε Τισιέ και στο 67’ με την Ρούσο. Η Ελλάδα σημείωσε το γκολ της... τιμής στο 77’ με τρομερή ενέργεια και πλασέ της Μπρουκσάιρ, διαμορφώνοντας το τελικό 1-3, ενώ στο 90’ η Παρκ είχε ένα σουτ στη συμβολή των δοκαριών.

Διαιτητής: Μολινάρο (Ιταλία

ΕΛΛΑΔΑ (Βασίλης Σπέρτος): Πεταλωτή, Γιαννακά, Πατερνά, Μάρκου, Γκούνη, Δρακογιαννάκη (78’ Κόγγουλη), Μπράμε (68’ Σάιχ), Μωραΐτου (68’ Χαλατσογιάννη), Παπαθεοδώρου (87’ Πύλιου), Μπρουκσάιρ, Σαρρή (87’ Τζούρτζεβιτς).

ΑΓΓΛΙΑ ( Σαρίνα Βίγκμαν): Χάμπτον, Λε Τισιέ, Γουίλιαμσον, Μόργκαν (90’+1’ Φισκ), Γκρίνγουντ, Γουόλς, Στάνγουεϊ, Τζέιμς (85’ Πάρκινσον), Χεμπ, Ρούσο (73’ Παρκ), Μπλάιντκλαϊντ (46’ Μιντ).

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