H χώρα που ετοιμάζει «μπλόκο» στα έξυπνα γυαλιά: Φόβοι για κρυφές βιντεοσκοπήσεις

Περιορισμούς στη χρήση έξυπνων γυαλιών με κάμερα σε δημόσιους χώρους σχεδιάζει η Νορβηγία, επικαλούμενη τον κίνδυνο καταγραφής πολιτών χωρίς τη συγκατάθεσή τους. Σύμφωνα με τον Guardian, η κυβέρνηση ετοιμάζει νομοσχέδιο, ενώ ειδική ομάδα θα προτείνει μόνιμους κανόνες.

Το μέτρο αναμένεται να αφορά πάρκα, παραλίες, μουσεία, εμπορικά κέντρα, σχολεία, παιδικούς σταθμούς, μονάδες υγείας, γυμναστήρια και δημόσιες εκδηλώσεις. Η ιδιωτική χρήση θα επιτρέπεται, ενώ δεν έχουν διευκρινιστεί η διάρκεια των περιορισμών και οι προβλεπόμενες κυρώσεις.

Ο υπουργός Ψηφιακών Υποθέσεων, Torgeir Micaelsen, προειδοποίησε για τους κινδύνους τεχνολογιών που επιτρέπουν την καταγραφή ανθρώπων χωρίς να το γνωρίζουν.

Αντίστοιχοι περιορισμοί ισχύουν ήδη σε δικαστικές αίθουσες στη Βρετανία και τις ΗΠΑ. Στη Βρετανία, επιχειρήσεις εστίασης, όπως η Wetherspoons, αλλά και κινηματογράφοι έχουν υιοθετήσει απαγορεύσεις, επικαλούμενοι την ιδιωτικότητα και τον κίνδυνο παράνομης καταγραφής ταινιών. Αντίθετα, στην Καλιφόρνια, ο κυβερνήτης Gavin Newsom άσκησε βέτο σε νομοσχέδιο που προέβλεπε κυρώσεις για καταγραφή χωρίς συναίνεση σε χώρους όπως αποδυτήρια και ιατρεία.

Στη Γαλλία, η οργάνωση προστασίας παιδιών E-enfance κατέγραψε περίπου 20 καταγγελίες μέσα στο 2026 για γυναίκες που βιντεοσκοπήθηκαν εν αγνοία τους, κυρίως με γυαλιά της Meta. Το υλικό, σύμφωνα με την οργάνωση, αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως φάρσα ή συνέντευξη δρόμου.

Τι λέει η Meta

Η Meta υποστηρίζει ότι τα γυαλιά της διαθέτουν φωτεινή ένδειξη LED κατά την καταγραφή, η οποία δεν απενεργοποιείται, ενώ η κάμερα σταματά αν η ένδειξη καλυφθεί ή αλλοιωθεί. Παράλληλα, συστήνει στους χρήστες να διακόπτουν τη λήψη όταν κάποιος εκφράζει αντίρρηση.

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