Πόλεμος Ρωσίας – Ουκρανίας: Νεκροί και τραυματίες σε Μπέλγκοροντ και Ζαπορίζια – Διακοπές ρεύματος στο Κίεβο

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Ουκρανικό πλήγμα στοίχισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους και προκάλεσε τον τραυματισμό δύο ακόμη, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί, στη ρωσική μεθοριακή περιφέρεια του Μπέλγκοροντ, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS που επικαλείται τοπικούς αξιωματούχους.

Παράλληλα, επίθεση μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην κεντρική ρωσική περιφέρεια της Καλούγκα είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν εννέα άτομα.

Επιπλέον, ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη προκάλεσαν πυρκαγιά σε εργοστάσιο στο Ρέντκινο, στη ρωσική περιφέρεια του Τβερ. Ο περιφερειακός κυβερνήτης Βιτάλι Κορολιόφ ανακοίνωσε μέσω Telegram ότι η φωτιά κατασβέσθηκε.

Στην Ουκρανία, ρωσικές βόμβες προκάλεσαν τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό επτά ακόμη, ανάμεσά τους και ένα παιδί, στην πόλη Ζαπορίζια. Την πληροφορία έδωσε στη δημοσιότητα μέσω Telegram ο αρμόδιος για την άμυνα περιφερειακός αξιωματούχος Ιβάν Φεντόροφ.

Στην ουκρανική πρωτεύουσα, το Κίεβο, αλλά και στη γύρω περιοχή, σημειώνονται έκτακτες διακοπές ηλεκτροδότησης, όπως ανακοίνωσε η ιδιωτική εταιρεία ενέργειας DTEK. Η εταιρεία διευκρινίζει πως οι διακοπές πραγματοποιούνται κατόπιν εντολής του εθνικού διαχειριστή του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας Ukrenergo.

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