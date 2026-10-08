Γαλλία: Κοινωνική αναταραχή, ακρίβεια και χρέος πυροδοτούν νέο κύμα διαδηλώσεων (βίντεο)

Δαδηλώσεις σε σαράντα πόλεις της Γαλλίας έχουν συγκλονίσει τη χώρα, καθώς οι φοιτητές, μαθητές, αλλά και καθηγητές έχουν ενώσει τις δυνάμεις τους με τα συνδικάτα ως απάντηση σε μια κρίση, η οποία φαίνεται να εισέρχεται σε πολλαπλές σφαίρες της γαλλικής κοινωνίας. Οι μαθητές διαμαρτύρονται έντονα για τις ελλείψεις σε καθηγητές και για την κακή συντήρηση των σχολικών εγκαταστάσεων, ενώ οι καθηγητές ακολούθησαν και αυτοί το κύμα της διαμαρτυρίας, παραπονούμενοι επίσης για το πάγωμα των μισθών. Ακόμη και ψαράδες προέβησαν σε αποκλεισμούς λιμανιών, διαμαρτυρόμενοι για την άνοδο στις τιμές του ντίζελ.

Εκατοντάδες τραυματισμοί

Στις διαδηλώσεις υπήρξε αυξημένη αστυνομική βία. Από τα μέσα Σεπτεμβρίου υπήρξαν 215 τραυματισμοί μεταξύ των μαθητών και 85 μεταξύ μελών του διδακτικού προσωπικού, ενώ το Υπουργείο Εσωτερικών έκανε λόγο για 700 τραυματισμούς αστυνομικών. Στην πόλη Λενς μια χειροβομβίδα κρότου-λάμψης προκάλεσε ακρωτηριασμό ενός 15χρονου εφήβου στο χέρι. Το γεγονός οδήγησε σε απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικού να εκδώσει οδηγία να μη χρησιμοποιούνται χειροβομβίδες κρότου-λάμψης στο εξής. Χαρακτηριστικά, ο Μπενζαμέν Λουκά-Λουντί, βουλευτής των «Πρασίνων» διαμαρτυρήθηκε ότι «χρησιμοποιούνται πολεμικά όπλα εναντίον παιδιών».

Η σημασία της ακρίβειας των καυσίμων

Η ακρίβεια στα καύσιμα υπήρξε η αφορμή και για τις διαδηλώσεις των «κίτρινων γιλέκων», που συντάραξαν τη Γαλλία την περίοδο 2018-2020. Το 2026, όμως, το στήσιμο οδοφραγμάτων ακόμη και έξω από σχολεία και οι αποκλεισμοί σε λιμάνια καταδεικνύουν μία εξαιρετική σοβαρότητα την ίδια ώρα που έχει απογειωθεί το γαλλικό δημόσιο χρέος. Ο Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν προώθησε στη συνάντηση των G-7, δηλαδή των 7 πιο βιομηχανοποιημένων χωρών, μια συμφωνία για την απελευθέρωση 100 εκατομμυρίων βαρελιών ντίζελ και αργού πετρελαίου από τα στρατηγικά τους αποθέματα, προκειμένου να μετριάσουν τις πιέσεις στις τιμές των καυσίμων.

Η Γαλλία βλέπει πλέον το φάσμα του να είναι η επόμενη ευρωπαϊκή χώρα, η οποία θα περιπέσει σε μία πλήρη οικονομική κρίση, καθώς το χρέος της χώρας ανέρχεται σε περίπου 4 τρισεκατομμύρια δολάρια, ενώ το ετήσιο κόστος της εξυπηρέτησης του χρέους προβλέπεται να φτάσει στα 100 δισεκατομμύρια δολάρια το 2027, εν μέσω αυξανόμενων επιτοκίων, που προκαλούν πιέσεις σε πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένων και των ΗΠΑ. Βεβαίως, ο κομβικός ρόλος της Γαλλίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση σημαίνει ότι δεν θα έχει τη μοίρα της Ελλάδας, παραμένει, ωστόσο, το γεγονός ότι η θέση της Γαλλίας είναι μη βιώσιμη, όπως καταδεικνύουν και οι αγορές ομολόγων.

Ταυτοτικά προβλήματα από τη μείωση του κράτους προνοίας

H χώρα βιώνει κρίση ταυτότητας, καθώς το γενναιόδωρο κράτος πρόνοιας έχει ταυτιστεί με τον πολιτικό της πολιτισμό. Όταν παρουσιάστηκε την 1η Οκτωβρίου το σχέδιο προϋπολογισμού του 2027, η αντιπολίτευση καταψήφισε, ενώ οι αγορές ανταποκρίθηκαν με σκεπτικισμό. Τα επιτόκια της Γαλλίας σημείωσαν νέα άνοδο, αγγίζοντας το 5%, επίπεδο-ρεκόρ από το 2002. Η διαφορά (spread) μεταξύ των γαλλικών και των γερμανικών επιτοκίων ξεπέρασε τις 1,5 ποσοστιαίες μονάδες, καταγράφοντας το μεγαλύτερο εύρος των τελευταίων 15 ετών. Ταυτοχρόνως, το δημόσιο χρέος υπερβαίνει πλέον το 119% του ΑΕΠ, ενώ η ανεργία παρουσιάζει νέα αύξηση.

Η στάση των υποψηφίων για την προεδρεία

Ταυτοχρόνως, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ευρεία επικράτηση της Μαρίν Λε Πεν στις ερχόμενες προεδρικές εκλογές, ενώ θεωρείται πλέον πιθανό στον δεύτερο γύρο τους να αναμετρηθούν με πρωτοφανή τρόπο υποψήφιος της άκρας δεξιάς και της αριστεράς. Η Μαρίν Λε Πεν έχει υποσχεθεί να μειώσει τις κυβερνητικές δαπάνες κατά 140 δισεκατομμύρια ευρώ μέχρι το 2032, αν και υποσχέθηκε ταυτοχρόνως να ενισχύσει την παιδεία, ώστε να μην αποξενώσει το μαθητικό και φοιτητικό κίνημα. Αφενός υπόσχεται μικρότερη φορολογία στα καύσιμα και να μειώσει την ηλικία σύνταξης στα 62, αλλά αφετέρου θέλει να επιδείξει σοβαρότητα σε θέματα προϋπολογισμού, χωρίς, όμως, να εγκαταλείπει τη ρητορική της εναντίον των ελίτ που είναι μέρος της ρητορικής του κόμματός της. Οι υποψήφιοι γενικά συμφωνούν για την κρισιμότητα της κατάστασης με τον Μπρουνό Ρεταγιό του συντηρητικού κόμματος «Les Républicains» να δηλώνει ότι οι μηχανισμοί της κρίσης έχουν ήδη τεθεί σε κίνηση, ενώ ο Γκαμπριέλ Ατάλ του κεντρώου κόμματος «Αναγέννηση» προειδοποίησε ότι η καταστροφή δεν είναι μακριά.

Αριστεροί βουλευτές προτείνουν τον λεγόμενο «φόρο Ζουκμάν», ο οποίος προβλέπει επιβολή ετήσιου φόρου 2% σε καθαρή περιουσία άνω των 100 εκατομμυρίων ευρώ. Το κόμμα «Ανυπότακτη Γαλλία» του Ζαν-Λυκ Μελανσόν συνεχίζει να υποστηρίζει την υψηλή φορολογία στους πλούσιους. Υποψήφιοι των σοσιαλδημοκρατών υποστηρίζουν επίσης την αύξηση των φόρων σε μεγάλες επιχειρήσεις, πλούσιους φορολογούμενους και σε μεγάλες κληρονομιές. Αντιθέτως, κεντρώα κόμματα, όπως οι «Ρεπουμπλικανοί» και η «Αναγέννηση», επιμένουν στην αύξηση των ωρών εργασίας και σε περικοπές φόρων για τις επιχειρήσεις, προκειμένου να ανανεωθεί η οικονομική ανάπτυξη. Οι διαφορές αυτές αυξάνουν την πόλωση του πολιτικού σκηνικού στους κρίσιμους μήνες πριν τις προεδρικές εκλογές.

Πηγή φωτογραφίας: lefigaro.fr

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