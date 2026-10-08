Μαρικάρμεν Αμπασκάλ: Ισπανοί αποχαιρετούν τη «γιαγιά μιας ολόκληρης χώρας»

Στην καρδιά του αυτοσχέδιου «καταυλισμού διαμαρτυρίας» που έχουν δημιουργήσει ακτιβιστές για τα δικαιώματα στέγασης στην Πουέρτα ντελ Σολ στην καρδιά της Μαδρίτης, η Αϊτάνα Λόπεθ βρέθηκε σήμερα για να αποτίσει φόρο τιμής στη Μαρικάρμεν Αμπασκάλ μετά τον θάνατό της. Στα χέρια της ένα κερί με μια επιγραφή με μαύρο μαρκαδόρο: «Σε ευχαριστούμε για όλα, δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ».







Στην τεράστια πλατεία στο κέντρο της Μαδρίτης όπου έχουν στηθεί περίπου εκατό σκηνές τις τελευταίες δέκα ημέρες, η 25χρονη φοιτήτρια, τίμησε τη μνήμη της γυναίκας που, σύμφωνα με την Λόπεθ, «ήταν η απαρχή αρχή όλων αυτών» - μια αναφορά στη λαϊκή κινητοποίηση που έχει συγκλονίσει την Ισπανία από την έξωση της 87χρονης από το διαμέρισμά της στις 23 Σεπτεμβρίου.







Η έξωση της από το σπίτι όπου έζησε επί σχεδόν 70 χρόνια πυροδότησε οργή και διαδηλώσεις σε ολόκληρη την Ισπανία.



Μια πορεία μνήμης είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 21:00 σήμερα το βράδυ, από αυτό τον καταυλισμό προς το σπίτι της Αμπασκάλ, η οποία πέθανε χθες το βράδυ στο νοσοκομείο όπου είχε μεταφερθεί μετά την έξωσή της.

📺 TV EN DIRECTO | La despedida a Maricarmen delante de su casa https://t.co/BnKiW5P2t8 — EL PAÍS (@el_pais) October 8, 2026









«Η γιαγιά μιας ολόκληρης χώρας», «Ο αγώνας συνεχίζεται», έγραφαν πλακάτ σε κομμάτια χαρτονιού τοποθετημένα εδώ κι εκεί στο έδαφος, ανάμεσα σε μπουκέτα με τριαντάφυλλα.



«Ένα ακόμη θύμα»

Ο Λουίθ Ροντρίγκεθ, 64 ετών, είπε ότι θεωρεί «απαράδεκτο» να διώχνουν μια ηλικιωμένη γυναίκα από το σπίτι που διέμενε για 70 χρόνια, σε μια εποχή που οι τιμές των ακινήτων, τόσο για ενοικίαση όσο και για αγορά, «έχουν φτάσει σε εντελώς παρανοϊκά επίπεδα». Νοσηλευόμενη μετά την έξωσή της στις 23 Σεπτεμβρίου, «ξέραμε ότι θα πεθάνει, και πέθανε», τόνισε ο κάτοικος της ισπανικής πρωτεύουσας. «Αυτό είναι αηδιαστικό!».







Κατά την άποψή του, η υπόθεση της Μαρικάρμεν Αμπασκάλ, που πυροδότησε κύμα αγανάκτησης στην Ισπανία και προκάλεσε πολιτική κρίση, ήταν «η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι». «Αυτή η γυναίκα ήταν ένα θύμα, απλώς ένα ακόμη θύμα», είπε οργισμένος.







Την περασμένη Παρασκευή, οι Ισπανοί βουλευτές απέρριψαν δύο νομοσχέδια που κατέθεσε η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ, συμπεριλαμβανομένου ενός για αναστολή εξώσεων ευάλωτων ανθρώπων. Αντιμέτωπος με κοινοβουλευτικό αδιέξοδο, ο ηγέτης των Σοσιαλιστών προκήρυξε πρόωρες εκλογές τρεις ημέρες αργότερα για τις 29 Νοεμβρίου.







«Αυτή ήταν μια γυναίκα που εργαλειοποιήθηκε πολιτικά από διάφορα κόμματα», ισχυρίστηκε η Χουάνα Σοτίγιος, μια 68χρονη συνταξιούχος.







Πριν από λίγους μήνες, η Μαρικάρμεν Αμπασκάλ μίλησε στο ισπανικό ειδησεογραφικό πρακτορείο elDiario.es για τον πολυετή αγώνα της ώστε να αποφύγει την έξωση από το σπίτι όπου διέμενε για 70 χρόνια, αφού αγοράστηκε από μια εταιρεία ακινήτων που αύξησε κατακόρυφα το ενοίκιο.

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