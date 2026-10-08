Ηράκλειο: Έντονη αντιπαράθεση για τη στέγαση της χριστουγεννιάτικης αγοράς

Κλιμακώνεται η αντιπαράθεση για το χώρο στον οποίο θα στεγαστεί η χριστουγεννιάτικη αγορά στο Ηράκλειο καθώς η πρόθεση της δημοτικής Αρχής είναι να μετακινηθεί στο πάρκο Γεωργιάδη, γεγονός που προκαλεί έντονες αντιδράσεις.

Οι άνθρωποι που συμμετέχουν και δραστηριοποιούνται στη χριστουγεννιάτικη αγορά εμφανίζονται αγανακτισμένοι και ζητούν από τη δημοτική Αρχή να επανεξετάσει τις αποφάσεις της επειδή αξιολογούν ότι μια τέτοια μετακίνηση θα έχει μόνο αρνητικές συνέπειες.

Συγκεκριμένα θεωρούν ότι η πλατεία Ελευθερίας είναι ο φυσικός χώρος στον οποίο θα πρέπει να αναπτυχθεί αυτή η χριστουγεννιάτικη δραστηριότητα τονίζοντας ότι όποιο άλλο εγχείρημα επιχειρήθηκε στο παρελθόν είχε αρνητικές συνέπειες. Μιλώντας ειδικότερα για το πάρκο Γεωργιάδη οι εθελοντικές ομάδες οι χειροτέχνες και οι γυναίκες επιχειρηματίες θέτουν μια σειρά από ζητήματα σε σχέση με τον περιορισμένο χώρο ανάπτυξης της δραστηριότητας τους και την απομόνωση τους από το κέντρο των δραστηριοτήτων που θα είναι η πλατεία Ελευθερίας.

Σε σχέση με τις επιφυλάξεις της δημοτικής Αρχής να μην προκληθούν φθορές στο χώρο της πλατείας Ελευθερίας που πρόσφατα ανακαινίστηκε ξεκαθαρίζουν ότι υπάρχουν τεχνικές λύσεις με τη χρήση προστατευτικών δαπέδων και ελαφριών κατασκευών που μπορούν να προστατεύσουν το χώρο.

Άρα η προστασία της πλατείας δεν είναι ικανό επιχείρημα για να απομακρύνει την χριστουγεννιάτικη αγορά από την πλατεία Ελευθερίας που αποτελεί τον κεντρικό χώρο συνάθροισης των πολιτών.

Στο θέμα παρεμβαίνει και η δημοτική σύμβουλος και πρόεδρος του Συλλόγου Εστίασης νομού Ηρακλείου που υποστηρίζει ότι υπάρχει μια πιο ισορροπημένη πρόταση.

Αντί η χριστουγεννιάτικη γιορτή να «μετακομίσει» στο Πάρκο Γεωργιάδη, μπορεί να επεκταθεί από την Πλατεία Ελευθερίας προς το Πάρκο Γεωργιάδη. Τα δύο σημεία βρίσκονται σε κοντινή απόσταση, με το πάρκο να περιγράφεται ως χώρος πρασίνου κοντά στην πλατεία και απέναντι από το άγαλμα του Ελευθερίου Βενιζέλου.

Παράλληλα ζητά από τη δημοτική Αρχή να παρουσιάσει δημόσια και αναλυτικά τον σχεδιασμό της, να διασφαλίσει τη συμμετοχή όλων των εθελοντικών ομάδων και δημιουργών που το επιθυμούν και να εξετάσει την επέκταση της χριστουγεννιάτικης αγοράς από την Πλατεία Ελευθερίας έως το Πάρκο Γεωργιάδη.

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