Τουρκία: Απίστευτο ξύλο σε αγώνα μπάσκετ γυναικών του πρωταθλήματος (βίντεο)

Απίστευτος καυγάς σημειώθηκε σε αγώνα μπάσκετ γυναικών στην Τουρκία, όταν δύο παίκτριες των ομάδων Μελιγκαζί Καϊσέρι και Τουργκουτλού Μπελεντίγιεσπορ, που ανήκουν στην πρώτη κατηγορία, πιάστηκαν στα χέρια.

Στα πρώτα λεπτά της τελευταίας περιόδου του αγώνα στο Αθλητικό Κέντρο «Καντίρ Χας», και με σκορ 43-44 υπέρ της Τουργκουτλού, οι δύο παίκτριες με καταγωγή από τις Ηνωμένες Πολιτείες, κατέληξαν να χτυπούν με μπουνιές η μία την άλλη, μετά από μια σωματική μάχη για την κατάκτηση θέσης.

Η Μπεατρίς Μομπρέμιερ (σέντερ των γηπεδούχων) και η Κέλσι Μπόουν (σέντερ των φιλοξενούμενων) διεκδίκησαν το ριμπάουντ μετά από το χαμένο σουτ της δεύτερης, ωστόσο γρήγορα η μία άρχισε να απωθεί την άλλη. Πολύ γρήγορα η ένταση εξελίχθηκε με σπρωξιές και μπουνιές, ενώ η Μπόουν κατέληξε να πέφτει στο παρκέ και η Μομπρέμιερ να συνεχίζει να την χτυπά.

Όπως φαίνεται και σε βίντεο, όλες οι παίκτριες και οι διαιτητές που βρίσκονταν στο παρκέ έτρεξαν για να τις χωρίσουν, και να αποφευχθούν τα χειρότερα με την Μπόουν πηγαίνοντας προς τον πάγκο της ομάδας της να σηκώνει επιδεικτικά τους δείκτες και των δύο χεριών της, να έχει λεκτική διαμάχη με τους οπαδούς της Μελιγκαζί που ήταν από πίσω και να αποχωρεί για τα αποδυτήρια εν μέσω φοβερών αποδοκιμασιών.

Οι διαιτητές αφού εξέτασαν το βίντεο απέβαλλαν τις δύο Αμερικανίδες με τη γηπεδούχο να παίρνει τελικά το ματς με 64-58, ενώ Μομπρέμιερ και Μπόουν να αντιμετωπίζουν κίνδυνο πολύμηνης τιμωρίας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Μαζωνάκης: Βενζοδιαζεπίνες εντοπίστηκαν στις τοξικολογικές εξετάσεις

Σήφης Βαλυράκης: Αθώοι οι δύο ψαράδες για τον θάνατό του

Ισπανία: Πέθανε η Μαρικάρμεν Αμπασκάλ – Η γυναίκα-σύμβολο του αγώνα για τη στέγη στην Ισπανία