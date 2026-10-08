Ουκρανία: 33 νεκροί από ρωσική βόμβα σε στάση λεωφορείου

Τουλάχιστον 33 άνθρωποι σκοτώθηκαν και ακόμη 18 τραυματίστηκαν το πρωί της Πέμπτης στο Κραματόρσκ, όταν ρωσική κατευθυνόμενη βόμβα έπληξε στάση λεωφορείου, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές. Από την επίθεση ξέσπασε φωτιά σε τουλάχιστον δύο λεωφορεία, ενώ οι αρχές διέκοψαν τις δημόσιες συγκοινωνίες στο Κραματόρσκ και το γειτονικό Σλοβιάνσκ.

Η Υπηρεσία Εκτάκτων Αναγκών της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι το πλήγμα σημειώθηκε το πρωί της 8ης Οκτωβρίου, με τον απολογισμό να φτάνει τουλάχιστον τους 33 νεκρούς.

Ο κυβερνήτης της περιφέρειας Ντονέτσκ, Βαντίμ Φιλάσκιν, ανέφερε ότι ακόμη 18 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ εικόνες από το σημείο δείχνουν λεωφορεία να έχουν παραδοθεί στις φλόγες και εκτεταμένες καταστροφές γύρω από τη στάση.







Μετά την επίθεση, οι στρατιωτικές διοικήσεις του Κραματόρσκ και του Σλοβιάνσκ διέταξαν τη διακοπή όλων των δημόσιων συγκοινωνιών.

Ο Φιλάσκιν κατηγόρησε τη Ρωσία ότι στοχεύει αμάχους, δηλώνοντας ότι ένα λεωφορείο γεμάτο επιβάτες αποτελεί, κατά την εκτίμησή του, στόχο που μπορεί να προκαλέσει μεγάλο αριθμό θυμάτων με ένα μόνο πλήγμα.







Πριν από το πλήγμα στο Κραματόρσκ, οι ουκρανικές αρχές είχαν ανακοινώσει ότι τέσσερις ακόμη άνθρωποι σκοτώθηκαν και έξι τραυματίστηκαν από ρωσικές επιθέσεις σε άλλα σημεία της περιφέρειας Ντονέτσκ.

Συνολικά, σύμφωνα με τον κυβερνήτη, οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν οικισμούς της περιοχής 31 φορές μέσα σε ένα 24ωρο. Παράλληλα, 256 άνθρωποι, ανάμεσά τους 32 παιδιά, απομακρύνθηκαν από περιοχές κοντά στη γραμμή του μετώπου.

Επίθεση με 142 drones σε ολόκληρη την Ουκρανία



Τη νύχτα της 8ης Οκτωβρίου, η Ρωσία εξαπέλυσε επίσης 142 drones τύπου Shahed εναντίον της Ουκρανίας, σύμφωνα με την ουκρανική Πολεμική Αεροπορία.

Από αυτά, τα 82 ήταν αεριωθούμενα, ενώ η ουκρανική αεράμυνα ανακοίνωσε ότι κατέρριψε ή εξουδετέρωσε συνολικά 126 drones.







Δεν είναι η πρώτη φορά μέσα στον Οκτώβριο που λεωφορείο στο Κραματόρσκ γίνεται στόχος επίθεσης.

Στις 2 Οκτωβρίου, ρωσικό drone FPV έπληξε επιβατικό λεωφορείο που εκτελούσε ήδη το δρομολόγιό του και μετέφερε επιβάτες, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άνθρωποι, σύμφωνα με το δημοτικό συμβούλιο της πόλης.

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