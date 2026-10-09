Δικαστική νίκη για την Κρίστα Πάικ μετά την αποτυχημένη εκτέλεσή της

Μια σημαντική δικαστική εξέλιξη σημειώθηκε στην υπόθεση της Κρίστα Πάικ, της 50χρονης θανατοποινίτισσας που επέζησε από την αποτυχημένη εκτέλεσή της με θανατηφόρα ένεση στο Τενεσί των ΗΠΑ. Δικαστήριο αποφάσισε να ανοίξει εκ νέου την υπόθεση με την οποία η καταδικασμένη για δολοφονία αμφισβητεί τη συνταγματικότητα της μεθόδου εκτέλεσής της.

Η απόφαση εκδόθηκε την Πέμπτη (8/10), λίγες ημέρες αφότου η Πάικ ανέκτησε τις αισθήσεις της, παρά το γεγονός ότι είχε προηγουμένως χαρακτηριστεί εγκεφαλικά νεκρή, σύμφωνα με όσα είχαν μεταφέρει οι δικηγόροι της.

Η δικαστική απόφαση και οι καταγγελίες για τη θανατηφόρα ένεση



Η δικαστής Ι’Ασία Μάιλς έκρινε ότι υπάρχουν επαρκείς λόγοι για να επανεξεταστεί η προσφυγή της Πάικ στο αρμόδιο δικαστήριο της κομητείας Ντέιβιντσον, στο Νάσβιλ.

Στο σκεπτικό της, η δικαστής αναγνώρισε ότι η υπόθεση παρουσιάζει «ακραίες, μοναδικές, εξαιρετικές ή έκτακτες περιστάσεις», οι οποίες δικαιολογούν την επανέναρξη της δικαστικής διαδικασίας, σύμφωνα με την New York Post.

Η προσφυγή είχε κατατεθεί τον Ιανουάριο, με τους συνηγόρους της 50χρονης να υποστηρίζουν ότι η εφαρμογή του πρωτοκόλλου θανατηφόρας ένεσης στην περίπτωσή της παραβιάζει το Σύνταγμα. Ωστόσο, τον Μάιο, το Ανώτατο Δικαστήριο του Τενεσί είχε απορρίψει την υπόθεση.

Οι δικηγόροι της στρέφονται ειδικότερα κατά της χρήσης πεντοβαρβιτάλης, της ουσίας που προβλέπει το νέο πρωτόκολλο εκτελέσεων της πολιτείας.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς τους, η διαδικασία χαρακτηρίζεται από ελλιπή διαφάνεια, ανεπαρκή προετοιμασία και συμμετοχή προσωπικού χωρίς την κατάλληλη ιατρική εκπαίδευση.

Παράλληλα, είχαν προειδοποιήσει ότι τα ιδιαίτερα σωματικά χαρακτηριστικά της Πάικ, μεταξύ των οποίων οι μικρές φλέβες της, θα μπορούσαν να δημιουργήσουν σοβαρές δυσκολίες κατά τη χορήγηση της θανατηφόρας ουσίας.

Σηκώνεται από το κρεβάτι και περπατά, αλλά παραμένει σε σύγχυση



Σημάδια σωματικής βελτίωσης παρουσιάζει η Κρίστα Πάικ, η οποία εξακολουθεί να νοσηλεύεται μετά την αποτυχημένη εκτέλεσή της με θανατηφόρα ένεση στις 30 Σεπτεμβρίου, στο Τενεσί των ΗΠΑ. Παρά το γεγονός ότι η 50χρονη κατάφερε να σταθεί όρθια και να κάνει μερικά βήματα, οι δικηγόροι της επισημαίνουν ότι αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα στα άνω άκρα, ενώ η πνευματική της κατάσταση παραμένει ασταθής.

Η Πάικ, που είχε καταδικαστεί στην εσχάτη των ποινών για τη δολοφονία της Κολίν Σλέμερ το 1995, στην οποία συμμετείχε και ο τότε σύντροφός της, επέζησε από τη χορήγηση δύο δόσεων θανατηφόρας ουσίας, σε ένα περιστατικό που ειδικοί έχουν χαρακτηρίσει «πρωτοφανές».

Μιλώντας το βράδυ της Τετάρτης στην εκπομπή «Today» του BBC Radio 4, ο δικηγόρος της, Στίβεν Φέρελ, ανέφερε ότι, αν και δεν είχε επικοινωνήσει προσωπικά μαζί της, είχε ενημερωθεί για την πορεία της υγείας της. Όπως εξήγησε, η 50χρονη είχε καταφέρει να περπατήσει για πρώτη φορά μέσα στο δωμάτιο του νοσοκομείου, παρά τους σοβαρούς τραυματισμούς στα χέρια της.

Σοβαρά προβλήματα στα χέρια μετά τη χορήγηση της ουσίας



Η κατάσταση των άνω άκρων της Πάικ εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες ανησυχίες της νομικής της ομάδας.

Μετά τη δικαστική διαδικασία της Τετάρτης, ο συνήγορός της Ράντι Σπάιβι περιέγραψε την έκταση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει, δηλώνοντας: «Δεν μπορεί να κουνήσει κανένα από τα δύο χέρια της».





«Και τα δύο χέρια είναι τρομερά πρησμένα και δεν ξέρουμε πώς και αν θα καταφέρει να τα χρησιμοποιήσει», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον Φέρελ, η 50χρονη εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τις συνέπειες της πεντοβαρβιτάλης, της ουσίας που χρησιμοποιήθηκε κατά την απόπειρα εκτέλεσής της.

Ωστόσο, μέχρι αργά την Τετάρτη, η γενικότερη εικόνα της υγείας της είχε παρουσιάσει κάποια βελτίωση.

«Έχει αρκετά σωματικά προβλήματα, τα χέρια της είναι πολύ τραυματισμένα και δεν είναι σε θέση να τα χρησιμοποιήσει πολύ, αλλά είναι όρθια και περπατάει, για πρώτη φορά σήμερα, μέσα στο δωμάτιο, όχι πολύ μακριά», ανέφερε χαρακτηριστικά ο δικηγόρος.

Προβληματισμός για την ψυχική της κατάσταση



Πέρα από τις σωματικές επιπτώσεις, οι συνήγοροι της Πάικ εκφράζουν ανησυχία και για την ψυχολογική και πνευματική της κατάσταση.

Σε προηγούμενες ενημερώσεις είχε γίνει γνωστό ότι η 50χρονη είχε ανακτήσει τις αισθήσεις της και μπορούσε να συνομιλεί, ωστόσο παρουσίαζε έντονο θυμό και σύγχυση. Εκείνη την περίοδο, μάλιστα, παρέμενε δεμένη με χειροπέδες στο νοσοκομειακό της κρεβάτι.

Ο Στίβεν Φέρελ περιέγραψε την κατάστασή της ως αντιφατική, επισημαίνοντας ότι δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί και να διατηρήσει τη συνοχή της σκέψης της.

«Νομίζω ότι είναι και καλή και κακή. Είναι «σε σύγχυση. Μπορεί να χάνει τον ειρμό της σκέψης της πολύ εύκολα και να ξεχνάει πού πηγαίνει».

Παρά τη βελτίωση που έχει καταγραφεί, παραμένει αβέβαιο εάν η Πάικ θα αναρρώσει πλήρως ή αν θα αντιμετωπίζει μακροχρόνιες συνέπειες από τη διαδικασία.

«Υποθέτω ότι η κατάστασή της θα συνεχίσει να βελτιώνεται, αλλά θα μπορούσε να υπάρξει κάποια μόνιμη ζημιά. Δεν το γνωρίζουμε ακόμα», σημείωσε ο δικηγόρος της.

Η νομική της ομάδα θεωρεί επίσης αναγκαία την παροχή εξειδικευμένης ψυχολογικής υποστήριξης στην 50χρονη, με τον Φέρελ να υπογραμμίζει ότι αυτό «είναι σαφώς απαραίτητο τώρα».

Επέζησε παρά τις δύο δόσεις και τις επανειλημμένες προσπάθειες



Η εκτέλεση της Κρίστα Πάικ είχε προγραμματιστεί για τις 30 Σεπτεμβρίου. Θα ήταν η πρώτη γυναίκα που θα εκτελούνταν στο Τενεσί έπειτα από περισσότερους από δύο αιώνες.

Ωστόσο, η διαδικασία δεν εξελίχθηκε όπως είχαν σχεδιάσει οι σωφρονιστικές αρχές.







Σύμφωνα με την υπεράσπισή της, χορηγήθηκαν δύο δόσεις πεντοβαρβιτάλης, ενώ χρησιμοποιήθηκαν τουλάχιστον επτά βελόνες στην προσπάθεια να πραγματοποιηθεί η έγχυση. Μάλιστα, μία από αυτές φέρεται να αφαιρέθηκε από το χέρι της λυγισμένη σε γωνία 90 μοιρών.

Η 50χρονη παρέμεινε αναίσθητη και σε κρίσιμη κατάσταση για ημέρες. Οι δικηγόροι της ανέφεραν ότι τη Δευτέρα ενημερώθηκαν πως είχε επέλθει εγκεφαλικός θάνατος και ότι επρόκειτο να αποσυνδεθεί από τη μηχανική υποστήριξη.

Ωστόσο, την Τρίτη η Πάικ ξύπνησε, ενώ σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες έχει αρχίσει να μιλά και να περπατά.

Η κατάσταση της υγείας της εξακολουθεί να προκαλεί ανησυχία, καθώς, όπως δήλωσε ο δικηγόρος της Ράντι Σπάιβι, έχει παρουσιάσει θρόμβωση στο χέρι και πνευμονία, ενώ αντιμετωπίζει δυσκολίες στη σίτιση.

Αναστέλλονται οι εκτελέσεις στο Τενεσί



Μετά το περιστατικό, ο κυβερνήτης του Τενεσί, Μπιλ Λι, ανακοίνωσε την αναστολή των υπόλοιπων εκτελέσεων που είχαν προγραμματιστεί για το 2026 και διέταξε ανεξάρτητη έρευνα για να διαπιστωθεί τι συνέβη.

Πρόκειται για τη δεύτερη αποτυχημένη εκτέλεση στην πολιτεία από τον Μάιο, γεγονός που εντείνει τα ερωτήματα σχετικά με την εφαρμογή της θανατικής ποινής.

Κατά τη διάρκεια δικαστικής ακρόασης την Τετάρτη, η δικαστής Μάιλς ζήτησε να μάθει εάν υπάρχει πρόθεση να οριστεί νέα ημερομηνία εκτέλεσης της Πάικ.

Ο εκπρόσωπος της γενικής εισαγγελίας του Τενεσί, Γουίλιαμ Έιερς, απάντησε: «Δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτή την ερώτηση».

Το έγκλημα για το οποίο καταδικάστηκε



Η Κρίστα Πάικ βρίσκεται στην πτέρυγα των θανατοποινιτών για τη δολοφονία της 19χρονης Κολίν Σλέμερ, συμφοιτήτριάς της σε πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης, τον Ιανουάριο του 1995.

Η ίδια ήταν τότε 18 ετών και καταδικάστηκε στην εσχάτη των ποινών για το ιδιαίτερα βίαιο έγκλημα.

Η υπεράσπισή της είχε επιχειρήσει και στο παρελθόν να εμποδίσει την εκτέλεση, επικαλούμενη μεταξύ άλλων το ιστορικό σεξουαλικής κακοποίησης που είχε υποστεί κατά την παιδική της ηλικία, καθώς και τον κίνδυνο να υποβληθεί σε αδικαιολόγητο πόνο.

Τον Αύγουστο, ωστόσο, δικαστική έρευνα είχε καταλήξει ότι δεν είχαν προσκομιστεί επαρκή στοιχεία που να αποδεικνύουν ουσιαστικό κίνδυνο σοβαρού πόνου ή περιττής ταλαιπωρίας κατά την εκτέλεση.

Η αποτυχημένη διαδικασία της 30ής Σεπτεμβρίου και η νέα δικαστική απόφαση επαναφέρουν πλέον στο προσκήνιο τη νομιμότητα του πρωτοκόλλου θανατηφόρας ένεσης και το ενδεχόμενο νέας απόπειρας εκτέλεσης της 50χρονης.

Η επανεξέταση της προσφυγής της δεν συνεπάγεται ακύρωση της θανατικής ποινής, αλλά ανοίγει έναν νέο κύκλο δικαστικής αντιπαράθεσης για τον τρόπο με τον οποίο οι αρχές μπορούν να την εφαρμόσουν.

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