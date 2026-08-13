Προσφυγή κατά της Meta για τα έξυπνα γυαλιά – «Δεν υπάρχει τρόπος να αποφύγεις να σε καταγράψουν»

Νομικές διαστάσεις παίρνει στη Γερμανία η συζήτηση για την ιδιωτικότητα και τα έξυπνα γυαλιά της Meta, καθώς η οργάνωση ψηφιακών δικαιωμάτων HateAid κατέθεσε προσφυγή κατά της Meta και άλλων εταιρειών που διαθέτουν τα συγκεκριμένα προϊόντα στη γερμανική αγορά.

Στο επίκεντρο βρίσκονται μεταξύ άλλων τα Ray-Ban Meta Wayfarer, τα οποία διαθέτουν κάμερα και δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης. Η HateAid υποστηρίζει ότι η διάθεσή τους παραβιάζει τη γερμανική νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, καθώς οι άνθρωποι που βρίσκονται γύρω από τον χρήστη ενδέχεται να καταγράφονται χωρίς να το γνωρίζουν.

Η οργάνωση προσέφυγε στην εισαγγελική αρχή δίωξης ψηφιακού εγκλήματος ZIT στη Φρανκφούρτη, καταγγέλλοντας, μεταξύ άλλων, τη διοίκηση της Meta, τμήματα της EssilorLuxottica, στην οποία ανήκει η Ray-Ban, αλλά και μεγάλες αλυσίδες λιανικής που διαθέτουν τα γυαλιά στη χώρα.

«Δεν υπάρχει τρόπος να ξεφύγει κανείς από τα έξυπνα γυαλιά», δήλωσε η διευθύνουσα σύμβουλος της HateAid, Τζοζεφίν Μπαλόν, υποστηρίζοντας ότι οι πολίτες πρέπει να θεωρούν ανά πάσα στιγμή πιθανό το ενδεχόμενο να καταγράφονται και στη συνέχεια το υλικό να δημοσιοποιείται στο διαδίκτυο.

Τι προβλέπει η γερμανική νομοθεσία

Η HateAid υποστηρίζει ότι τα έξυπνα γυαλιά εμπίπτουν σε διατάξεις της γερμανικής νομοθεσίας που απαγορεύουν την πώληση συσκευών επικοινωνίας σχεδιασμένων ώστε να καταγράφουν ανθρώπους χωρίς εκείνοι να το αντιλαμβάνονται.

Το ζήτημα έχει απασχολήσει και τη γερμανική Ρυθμιστική Αρχή Ψηφιακών Επικοινωνιών (BNetzA), η οποία είχε προειδοποιήσει ήδη από το 2023 ότι απαγορεύονται συσκευές που επιτρέπουν μυστικές ηχογραφήσεις ή βιντεοσκοπήσεις.

Ωστόσο, η ίδια Αρχή διευκρινίζει ότι η κατοχή, η εισαγωγή ή η πώληση έξυπνων γυαλιών δεν απαγορεύεται αυτομάτως. Προϋπόθεση είναι η λειτουργία καταγραφής να είναι σαφώς ορατή, για παράδειγμα μέσω φωτεινής ένδειξης που ενημερώνει ότι πραγματοποιείται εγγραφή.

Η BNetzA ανέφερε ότι παρακολουθεί στενά την αγορά των έξυπνων γυαλιών, χωρίς να έχει ξεκινήσει επίσημη έρευνα για παραβάσεις στη συγκεκριμένη υπόθεση.

Στο επίκεντρο η «αόρατη» καταγραφή

Η υπόθεση ανοίγει εκ νέου τη συζήτηση για τα όρια της τεχνολογίας και ειδικότερα για το κατά πόσο οι άνθρωποι μπορούν να προστατεύσουν την ιδιωτικότητά τους όταν βρίσκονται στον δημόσιο χώρο.

Τα έξυπνα γυαλιά της Meta μοιάζουν εξωτερικά με συμβατικά γυαλιά, ενώ παράλληλα ενσωματώνουν κάμερες και λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό, σύμφωνα με τη HateAid, δημιουργεί μια νέα μορφή διακριτικής παρακολούθησης, καθώς ο άνθρωπος που βρίσκεται απέναντι από τον χρήστη μπορεί να μην αντιλαμβάνεται ότι καταγράφεται.

Η γερμανική οργάνωση συνδέει μάλιστα το ζήτημα με την αύξηση περιστατικών ψηφιακής βίας μέσω εικόνων, τα οποία, όπως αναφέρει, πλήττουν ιδιαίτερα γυναίκες.

Η υπόθεση αναμένεται πλέον να εξελιχθεί στις γερμανικές αρχές, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στο κατά πόσο η τεχνολογία των έξυπνων γυαλιών μπορεί να συνυπάρξει με τις αυστηρές απαιτήσεις της γερμανικής νομοθεσίας για την προστασία της ιδιωτικής ζωής.

Το ερώτημα που τίθεται πλέον είναι σαφές: όταν η κάμερα βρίσκεται πάνω στα γυαλιά ενός ανθρώπου και όχι στο χέρι του, πόσο εύκολο είναι για κάποιον άλλον να γνωρίζει ότι καταγράφεται;

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