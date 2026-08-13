Δεν μετρά μόνο τι τρώμε, αλλά και πότε

Δεν έχει σημασία μόνο τι τρώμε, αλλά και πότε τρώμε, σύμφωνα με νεότερα επιστημονικά δεδομένα. Η λεγόμενη χρονοδιατροφή εξετάζει τη σχέση της ώρας των γευμάτων με τον κιρκάδιο ρυθμό και δείχνει ότι ο οργανισμός δεν επεξεργάζεται την τροφή με τον ίδιο τρόπο το πρωί και το βράδυ.

Έρευνες δείχνουν ότι όσοι τρώνε νωρίτερα μέσα στην ημέρα, ιδιαίτερα το μεσημεριανό, μπορεί να έχουν καλύτερα αποτελέσματα στον έλεγχο του βάρους και του σακχάρου. Αντίθετα, τα πολύ αργά γεύματα φαίνεται να συνδέονται με αυξημένη πείνα, χειρότερο έλεγχο της γλυκόζης και μεγαλύτερη αποθήκευση λίπους.

Σε μελέτη με εκατοντάδες συμμετέχοντες, όσοι κατανάλωναν το ίδιο γεύμα αργότερα μέσα στην ημέρα παρουσίασαν υψηλότερα επίπεδα σακχάρου και μικρότερη αποτελεσματικότητα στην επεξεργασία των υδατανθράκων. Παράλληλα, η κατανάλωση φαγητού κοντά στην ώρα του ύπνου φαίνεται να δυσκολεύει τη σωστή λειτουργία του μεταβολισμού.

Η ώρα των γευμάτων φαίνεται να συνδέεται και με την καρδιαγγειακή υγεία. Μεγάλη μελέτη στη Γαλλία έδειξε ότι το αργότερο πρωινό συνδέεται με υψηλότερο κίνδυνο καρδιαγγειακών νοσημάτων, ενώ μεγαλύτερη διάρκεια νυχτερινής νηστείας φαίνεται να έχει θετική επίδραση.

Οι ειδικοί συνιστούν σταθερό πρόγραμμα γευμάτων, μεγαλύτερη πρόσληψη φυτικών ινών και υδατανθράκων νωρίτερα μέσα στην ημέρα και ένα πιο ελαφρύ βραδινό, κατά προτίμηση με πρωτεΐνη. Παράλληλα, σημαντικό ρόλο παίζει και ο χρονότυπος κάθε ανθρώπου, καθώς οι ανάγκες και ο ρυθμός του οργανισμού διαφέρουν από άτομο σε άτομο.

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