Σίβηρη: Πύρινη κόλαση στη Χαλκιδική - Κάηκαν σπίτια, κάτοικοι απομακρύνονται με σκάφη

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Δραματικές ώρες ζουν κάτοικοι και παραθεριστές στην περιοχή της Σίβηρης στη Χαλκιδική, από τη φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση και καίει πευκόφυτη περιοχή.

Οι δυνάμεις πυρόσβεσης δίνουν τιτάνια μάχη τόσο με τις φλόγες όσο και με τις αναζωπυρώσεις, ενώ οι άνεμοι αλλάζουν συνεχώς κατευθύνσεις δυσχεραίνοντας το έργο της κατάσβεσης.

Συνολικά τρεις περιοχές έχουν εκκενωθεί. Η Σίβηρη και η Φούρκα από το μεσημέρι, ενώ το απόγευμα εστάλη προληπτικά μήνυμα απομάκρυνσης και από την Ελάνη, όπου κατευθυνόταν το μέτωπο, χωρίς όμως να απειλείται ο οικισμός. Οι φλόγες κινούνται ανεξέλεγκτα λόγω των ανέμων, με τα πύρινα μέτωπα να αλλάζουν κάθε λίγη ώρα πορεία.

Ομάδες δασοκομάντος μεταφέρθηκαν αεροπορικώς από τη Θεσσαλονίκη, την Ελευσίνα, την Αλεξανδρούπολη, την Κοζάνη, τον Βόλο και την Καβάλα στο μέτωπο. Στο πεδίο αυτή τη στιγμή βρίσκονται 148 πυροσβέστες με 54 οχήματα και τέσσερις ομάδες πεζοπόρων, ενώ από αέρος επιχειρούν περιοδικά 16 εναέρια μέσα, 9 καναντέρ και 7 ελικόπτερα. Μηχανήματα έργου του δήμου και εθελοντές συνδράμουν στο έργο της κατάσβεσης.

Απομακρύνονται κάτοικοι και τουρίστες διά θαλάσσης

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση του Λιμενικού Σώματος για τον απεγκλωβισμό ατόμων από την παραλία της Σίβηρης, στη Χαλκιδική, καθώς η μεγάλη φωτιά που έχει ξεσπάσει στην περιοχή συνεχίζει να μαίνεται.

Η απομάκρυνση των κατοίκων γίνεται με εννέα ιδιωτικά σκάφη, ένα του λιμενικοί και ένα επιβατικό.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν και ιδιωτικά σκάφη, τα οποία συνδράμουν το Λιμενικό στην απομάκρυνση ατόμων από την παραλία, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν στα πύρινα μέτωπα.

Η φωτιά, που εκδηλώθηκε ανάμεσα στη Σίβηρη και την Κασσάνδρα, βρίσκεται σε εξέλιξη, με ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις να επιχειρούν στην περιοχή.

Στο σημείο έχουν αναπτυχθεί 122 πυροσβέστες, τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 41 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 9 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα χρησιμοποιείται για τον συντονισμό των εναέριων μέσων.

Παράλληλα, συνδράμουν και δημοτικοί υπάλληλοι.

Απανωτά μηνύματα του 112

Η ένταση της πυρκαγιάς οδήγησε στην έκδοση διαδοχικών μηνυμάτων του 112 για την απομάκρυνση κατοίκων και επισκεπτών από περιοχές της Χαλκιδικής.

Αρχικά, το 112 κάλεσε όσους βρίσκονταν στη Σίβηρη να απομακρυνθούν προς τη Μόλα Καλύβα.

Στη συνέχεια, εστάλη μήνυμα για απομάκρυνση από την Φούρκα προς τη Σκιώνη, ενώ τρίτο μήνυμα ζητούσε από όσους βρίσκονταν στη Σίβηρη να απομακρυνθούν προς την Κασσάνδρεια.

Η επιχείρηση για την ασφαλή απομάκρυνση των ατόμων από την παραλία βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τη μάχη με τις φλόγες.

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