Στήριξη στα ενοικιαζόμενα δωμάτια της Κρήτης ζητά ο Λευτέρης Αυγενάκης

Ο βουλευτής Ηρακλείου Λευτέρης Αυγενάκης ζητά την ένταξη των ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων και διαμερισμάτων στις δράσεις του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου. Στην Κρήτη λειτουργούν 7.527 επιχειρήσεις με 96.721 κλίνες, οι οποίες, όπως επισημαίνεται, έχουν αποκλειστεί στο παρελθόν από χρηματοδοτικά προγράμματα λόγω των κριτηρίων απασχόλησης. Η πρόταση αφορά κυρίως μικρές και οικογενειακές επιχειρήσεις, με στόχο την ενεργειακή και τεχνολογική αναβάθμισή τους.

Όπως αναφέρει:

Την ανάγκη να διασφαλιστεί η ουσιαστική συμμετοχή των επιχειρήσεων ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων και διαμερισμάτων στις δράσεις του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου θέτει με επιστολή του προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Κυριάκο Πιερρακάκη ο πρ. Υπουργός και Βουλευτής Ηρακλείου Λευτέρης Αυγενάκης.

Η παρέμβαση αφορά χιλιάδες μικρές και οικογενειακές τουριστικές επιχειρήσεις στην Κρήτη και σε ολόκληρη τη χώρα, οι οποίες, παρά τη σημαντική συμβολή τους στην τουριστική οικονομία, έχουν βρεθεί επί σειρά ετών εκτός σημαντικών χρηματοδοτικών εργαλείων.

Το ζήτημα έχει αναδείξει και η Ομοσπονδία Επιχειρηματιών Τουριστικών Καταλυμάτων Ανατολικής Κρήτης «Η ΚΝΩΣΣΟΣ», ζητώντας να μην επαναληφθούν στα νέα προγράμματα οι όροι που οδήγησαν μεγάλο μέρος του κλάδου σε αποκλεισμό κατά τις προηγούμενες χρηματοδοτικές περιόδους.

7.527 επιχειρήσεις και 96.721 κλίνες μόνο στην Κρήτη

Τα μεγέθη αποτυπώνουν τη βαρύτητα του κλάδου για την τουριστική οικονομία της Κρήτης. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει η Ομοσπονδία, στο νησί δραστηριοποιούνται 7.527 επιχειρήσεις ενοικιαζόμενων δωματίων και διαμερισμάτων, συνολικής δυναμικότητας 96.721 κλινών.

Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σημαντικό τμήμα του κρητικού τουρισμού, που στηρίζεται κατά κύριο λόγο σε μικρές, αυτοαπασχολούμενες και οικογενειακές επιχειρήσεις και έχει ισχυρό αποτύπωμα όχι μόνο στις μεγάλες τουριστικές περιοχές, αλλά και στην ενδοχώρα και σε μικρότερους προορισμούς.

Όπως επισημαίνεται στην επιστολή, τα μικρά τουριστικά καταλύματα αποτελούν «αναπόσπαστο τμήμα του ελληνικού τουριστικού προϊόντος» και σε πολλές περιοχές της χώρας, ιδιαίτερα στην περιφέρεια, στα νησιά και στις ορεινές ή απομακρυσμένες περιοχές, αποτελούν βασική μορφή τουριστικής επιχειρηματικότητας.

Ένας διαχρονικός αποκλεισμός που πρέπει να αρθεί

Κεντρικό σημείο της παρέμβασης του Λευτέρη Αυγενάκη αποτελεί ο χρηματοδοτικός αποκλεισμός που έχει αντιμετωπίσει ο κλάδος τα τελευταία χρόνια. Όπως αναφέρεται στην επιστολή, κατά τα τελευταία δεκαπέντε και πλέον έτη, τόσο στην προγραμματική περίοδο ΕΣΠΑ 2014–2020 όσο και στην τρέχουσα περίοδο ΕΣΠΑ 2021–2027, σημαντικό μέρος αυτών των επιχειρήσεων έχει βρεθεί εκτός χρηματοδοτικών δράσεων, κυρίως εξαιτίας της απαίτησης ελάχιστου αριθμού Ετήσιων Μονάδων Εργασίας (ΕΜΕ) ως προϋπόθεσης επιλεξιμότητας.

Το συγκεκριμένο κριτήριο, όταν εφαρμόζεται χωρίς να λαμβάνει υπόψη τον τρόπο λειτουργίας των μικρών οικογενειακών καταλυμάτων, δημιουργεί μια ουσιαστική στρέβλωση. Πολλές από αυτές τις επιχειρήσεις λειτουργούν καθημερινά με προσωπική εργασία του ιδιοκτήτη και των μελών της οικογένειάς του, χωρίς αυτό να αποτυπώνεται με τον ίδιο τρόπο στον αριθμό των μισθωτών εργαζομένων.

Όπως χαρακτηριστικά τονίζεται, «μία επιχείρηση μπορεί να είναι απολύτως ενεργή, βιώσιμη και παραγωγική, να απασχολεί καθημερινά τον ιδιοκτήτη και τα μέλη της οικογένειάς του και να συμβάλλει σταθερά στην τοπική οικονομία, χωρίς όμως να εμφανίζει τον αριθμό των μισθωτών που απαιτείται για την κάλυψη συγκεκριμένων κριτηρίων ΕΜΕ».

Το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο ως ευκαιρία για μια νέα αρχή

Ο Λευτέρης Αυγενάκης επισημαίνει ότι ο σχεδιασμός του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου δημιουργεί πλέον τη δυνατότητα να διορθωθεί αυτή η χρόνια ανισορροπία και να δοθεί στις μικρές τουριστικές επιχειρήσεις πραγματική πρόσβαση σε χρηματοδότηση για τον ενεργειακό και τεχνολογικό τους εκσυγχρονισμό.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην προβλεπόμενη δράση «Εξοικονομώ για Επιχειρήσεις», για την οποία, σύμφωνα με την επιστολή της Ομοσπονδίας, προβλέπεται προϋπολογισμός 394 εκατ. ευρώ. Όπως υπογραμμίζεται στην επιστολή του Βουλευτή Ηρακλείου, η συγκεκριμένη δράση «μπορεί να αποτελέσει ένα ιδιαίτερα σημαντικό εργαλείο για τις μικρές τουριστικές επιχειρήσεις, εφόσον οι όροι επιλεξιμότητας διαμορφωθούν κατά τρόπο που να επιτρέπει την πραγματική συμμετοχή τους».

Στο πλαίσιο αυτό ζητείται να εξεταστεί ιδιαίτερα ο τρόπος διαμόρφωσης των κριτηρίων απασχόλησης, ώστε η απαίτηση συγκεκριμένου αριθμού ΕΜΕ να μη δημιουργήσει εκ νέου ένα πρακτικό εμπόδιο για επιχειρήσεις που λειτουργούν με διαφορετικό εργασιακό μοντέλο από εκείνο των μεγαλύτερων ξενοδοχειακών μονάδων.

Ενεργειακή αναβάθμιση σημαίνει πιο ανταγωνιστικός ελληνικός τουρισμός

Η ένταξη των μικρών τουριστικών καταλυμάτων στις νέες δράσεις δεν αντιμετωπίζεται μόνο ως ζήτημα οικονομικής στήριξης ενός επαγγελματικού κλάδου. Συνδέεται άμεσα με τον ευρύτερο στόχο της πράσινης μετάβασης και της αναβάθμισης του ελληνικού τουριστικού προϊόντος.

Οι επενδύσεις στην ενεργειακή αποδοτικότητα μπορούν να περιορίσουν το αυξημένο λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων, να επιταχύνουν την ανανέωση εγκαταστάσεων και εξοπλισμού και να βοηθήσουν χιλιάδες μικρές μονάδες να ανταποκριθούν στις νέες περιβαλλοντικές απαιτήσεις και στον εντεινόμενο διεθνή ανταγωνισμό. Άλλωστε, όπως επισημαίνεται, επιχειρήσεις που για χρόνια δεν είχαν ουσιαστική πρόσβαση σε επενδυτικά κίνητρα καλούνται σήμερα να πραγματοποιήσουν την πράσινη και ψηφιακή τους μετάβαση χωρίς να έχουν προηγουμένως αποκτήσει τα αναγκαία χρηματοδοτικά μέσα.

Ιδιαίτερη σημασία για την Κρήτη και την τοπική οικονομία

Για την Κρήτη, η διάσταση του ζητήματος είναι ακόμη μεγαλύτερη, καθώς οι μικρές τουριστικές μονάδες είναι στενά συνδεδεμένες με την οικονομική δραστηριότητα των τοπικών κοινωνιών. Τα έσοδά τους διοχετεύονται σε μεγάλο βαθμό στην τοπική αγορά, στηρίζοντας την εστίαση, το εμπόριο, τον πρωτογενή τομέα, τις υπηρεσίες και ένα ευρύ δίκτυο επαγγελματιών. Παράλληλα, συμβάλλουν στη διάχυση της τουριστικής δραστηριότητας πέρα από τις μεγάλες ξενοδοχειακές ζώνες, δημιουργώντας εισόδημα και οικονομική δραστηριότητα σε περισσότερες περιοχές του νησιού.

Για τον λόγο αυτό, η δυνατότητα εκσυγχρονισμού τους αφορά συνολικά την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα του τουριστικού μοντέλου της Κρήτης.

«Ρητή ένταξη των ενοικιαζόμενων δωματίων και διαμερισμάτων στις επιλέξιμες επιχειρήσεις»

Κλείνοντας την επιστολή του προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο Λευτέρης Αυγενάκης ζητά να αξιοποιηθεί η οριστικοποίηση του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου ώστε να αντιμετωπιστεί ένα πρόβλημα που έχει συσσωρευτεί επί σειρά ετών.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει: «Ζητάμε να εξετάσετε θετικά, στο πλαίσιο της οριστικοποίησης και εξειδίκευσης του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου, τη ρητή ένταξη των ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων και διαμερισμάτων στις επιλέξιμες επιχειρήσεις των σχετικών δράσεων, με γνώμονα την ανάγκη στήριξης της μικρής και οικογενειακής επιχειρηματικότητας, καθώς και τον κοινό μας στόχο για έναν περισσότερο βιώσιμο, ενεργειακά αποδοτικό και ανταγωνιστικό ελληνικό τουρισμό».

Η παρέμβαση αποσκοπεί στο να διαμορφωθεί ένα χρηματοδοτικό πλαίσιο που δεν θα αποκλείει στην πράξη τις μικρότερες επιχειρήσεις λόγω της ιδιαίτερης δομής τους, αλλά θα τους δίνει τη δυνατότητα να επενδύσουν, να εκσυγχρονιστούν και να συμμετάσχουν ισότιμα στην πράσινη μετάβαση του ελληνικού τουρισμού.

Πήγη φωτογραφίας: unsplash.com

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