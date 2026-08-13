Αγροτικά δικαιώματα: Έως 15 Σεπτεμβρίου οι μεταβιβάσεις μέσω ΑΑΔΕ

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Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων μεταβίβασης δικαιωμάτων βασικής εισοδηματικής στήριξης για τη βιωσιμότητα, μέσω της ΑΑΔΕ.

Η διαδικασία αφορά τους κατόχους δικαιωμάτων, οι οποίοι μπορούν να τα μεταβιβάσουν, είτε στο σύνολό τους είτε μέρος αυτών, σε ενεργούς γεωργούς που είναι μόνιμα και νόμιμα εγκατεστημένοι στην Ελλάδα. Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις κληρονομιάς.

Η αίτηση γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, με τους προσωπικούς κωδικούς TAXISnet του μεταβιβαστή. Στη συνέχεια, ο αποδέκτης ολοκληρώνει τη διαδικασία, δηλώνοντας την αποδοχή της μεταβίβασης, εκτός από τις περιπτώσεις κληρονομιάς.

Στην πλατφόρμα προβλέπονται συνολικά εννέα διαφορετικές κατηγορίες μεταβίβασης, μεταξύ άλλων οριστική μεταβίβαση με ή χωρίς γη, μίσθωση δικαιωμάτων, αλλαγή προσωπικών στοιχείων, λύση μίσθωσης, καθώς και μεταβιβάσεις λόγω κληρονομιάς.

Δεν μπορούν, ωστόσο, να μεταβιβαστούν δικαιώματα που έχουν κατανεμηθεί από τα περιφερειακά αποθέματα για τα έτη 2023 έως 2025, με εξαίρεση περιπτώσεις κληρονομιάς, ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων.

Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2026, στις 11:59 το βράδυ.

Για πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην υπηρεσία my1521 της ΑΑΔΕ, τηλεφωνικά στο 1521, τις εργάσιμες ημέρες από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, ή ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας my1521, όλο το 24ωρο.

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