Ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη μετά από επτά χρόνια

ΟΆρνολντ Σβαρτσενέγκερεπιστρέφει στη μεγάλη οθόνη μετά από οκτώ χρόνια και μεταμορφώνεται στον Άγιο Βασίλη στη νέα του ταινία.

Το Prime Video έδωσε στη δημοσιότητα το τρέιλερ της χριστουγεννιάτικης κωμωδίας «The Man with the Bag».

Η νέα ταινία έρχεται 30 χρόνια μετά τη συμμετοχή του Σβαρτσενέγκερ στη χριστουγεννιάτικη επιτυχία της δεκαετίας του 1990 «Jingle All the Way».







«Όταν ο εμβληματικός κόκκινος σάκος του Άγιου Βασίλη κλέβεται από ένα ξωτικό που έχει αποστατήσει και κρατά κακία, τα Χριστούγεννα τίθενται ξαφνικά σε κίνδυνο. Καθώς πλησιάζει η σημαντικότερη νύχτα της χρονιάς, ο Άγιος Βασίλης στρατολογεί έναν κλέφτη, τον οποίο υποδύεται ο 43χρονος Ρίτσον, από τη “λίστα των άτακτων”. Εκείνος συγκροτεί γρήγορα μια ομάδα από αταίριαστους αλλά έμπειρους κακοποιούς, με λίγη βοήθεια από ξωτικά και ταράνδους», αναφέρει η επίσημη σύνοψη της ταινίας.

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