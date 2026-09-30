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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Βόλει: Πρώτη (φιλική) νίκη o ΟΦΗ 3-1 την Καλαμάτα

ofi-volley
clock 22:08 | 30/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Την πρώτη του νίκη, στα φιλικά παιχνίδια προετοιμασίας, πέτυχε ο ΟΦΗ, κερδίζοντας την Καλαμάτα στο Αίγιο με 3-1 σετ (25-22, 25-16, 27-25, 23-25).

Μετά απο δυο ...ισοπαλίες (με Κηφισιά 2-2 και με Φλοίσβο 2-2) η ομάδα βόλει του Φράνκ Ντεπέστελε, πανηγύρισε την πρώτη της νίκη στη σεζόν, απέναντι στην αξιόλογη ομάδα της Καλαμάτας.

Ο ΟΦΗ είχε στην σύνθεση του και το Νιγηριανό διεθνή κεντρικό Πάτρικ Οζογκόγιε, ο οποίος χωρίς προπόνηση (έφτασε στο Αίγιο την Τρίτη το βράδυ) πήρε χρόνο συμμετοχής και έδωσε δύναμη και ύψος, στο φιλέ της κρητικής ομάδας.

Με τον ΟΦΗ αγωνίστηκε και ο στρατευμένος Βασίλης Καφαντάρης.

Ο Φράνκ Ντεπέστελε, χρησιμοποίησε σε ένα ακόμη φιλικό παιχνίδι όλους τους παίκτες του.

Το Σαββατοκύριακο (3-4/10) ο ΟΦΗ θα αγωνιστεί στο δυνατό τουρνουά της Καλαμάτας, στο οποίο θα συμμετάσχουν Καλαμάτα, ΟΦΗ Φλοίσβος, Παναθηναϊκός.

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Οφη Βόλει
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