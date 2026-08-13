Όλη η Ελλάδα σε μια βραδιά στην Επισκοπή Ρεθύμνου





Μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στην ελληνική παράδοση διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Επισκοπής «Ο Άγιος Παντελεήμονας» την Τετάρτη 19 Αυγούστου 2026 και ώρα 21:00, στον προαύλιο χώρο του Συλλόγου στην Επισκοπή Ρεθύμνου.



Το Φεστιβάλ Παράδοσης & Κουλτούρας με τίτλο «Γης αντάμωμα στην Επισκοπή» υπόσχεται ένα μοναδικό μουσικοχορευτικό ταξίδι, γεφυρώνοντας διαφορετικές γωνιές της πατρίδας μας μέσα από Κρητικούς, Ποντιακούς, Νησιώτικους και Μακεδονικούς ρυθμούς.



Στην εκδήλωση συμμετέχουν κορυφαίοι παραδοσιακοί σύλλογοι:



Σύλλογος Ποντίων Χανίων "Η Ρωμανία"



Μουσικοχορευτικός Σύλλογος Κρήτες



Λύκειο Ελληνίδων Ρεθύμνου



Τη μουσική επένδυση της βραδιάς αναλαμβάνουν οι καταξιωμένοι μουσικοί:



Άρης Συσκάκης (Βιολί)



Βασίλης Μπαλογιάννης (Κλαρίνο)



Γιάννης Σίνης (Λαούτο)



Κώστας Γεωργιάδης (Κρουστά)



Νίκος Κουμουσκερδανίδης (Λύρα)



Δημήτρης Κεχαγιάς (Νταούλι)



Γιώργος Βρανάς (Λύρα)



Γιάννης Μιχάλας (Λαούτο)



Θα ακολουθήσει παραδοσιακό γλέντι για όλο τον κόσμο. Σας περιμένουμε για να τιμήσουμε τις ρίζες μας, να διασκεδάσουμε και να γίνουμε μια μεγάλη παρέα σε αυτό το αυθεντικό αντάμωμα.



Πληροφορίες Εκδήλωσης:



Διοργάνωση: Πολιτιστικός Σύλλογος Επισκοπής «Ο Άγιος Παντελεήμονας»



Ημερομηνία: Τετάρτη 19 Αυγούστου 2026



Ώρα Έναρξης: 21:00



Τοποθεσία: Επισκοπή Ρεθύμνου (Χώρος Συλλόγου)



Είσοδος: 3€



Η εκδήλωση πραγματοποιείται με την ευγενική υποστήριξη του Δήμου Ρεθύμνης.

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