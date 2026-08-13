Βλάβη στο τηλεφωνικό κέντρο της Αστυνομίας Ηρακλείου – Οι αριθμοί επικοινωνίας

Προσωρινό πρόβλημα έχει παρουσιαστεί στο τηλεφωνικό κέντρο των υπηρεσιών που στεγάζονται στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου, λόγω τεχνικής βλάβης.
Μέχρι την αποκατάσταση του προβλήματος, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με τις υπηρεσίες στους παρακάτω αριθμούς:
- Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων: 2810-383049
- Τμήμα Τροχαίας Ηρακλείου: 2810-383048
- Τμήμα Άμεσης Δράσης: 2810-383063
- Α’ Αστυνομικό Τμήμα Ηρακλείου: 2810-381767
- Διεύθυνση Αστυνομίας Ηρακλείου: 2810-383082
Σημειώνεται ότι ο αριθμός έκτακτης ανάγκης «100» λειτουργεί κανονικά.
Πηγή φωτογραφίας: pixabay.com
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