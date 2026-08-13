Δάνεια σε ελβετικό φράγκο: Προς παράταση η ρύθμιση – Τα «ναι» και τα «όχι» του Υπουργείου

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Ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο να δοθεί νέα παράταση στην ευνοϊκή ρύθμιση για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο.

Καθώς η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων εκπνέει στις 30 Σεπτεμβρίου, το οικονομικό επιτελείο αξιολογεί όλα τα δεδομένα προκειμένου να διευκολύνει ακόμη μεγαλύτερο αριθμό δανειοληπτών να ενταχθούν στη ρύθμιση για το ελβετικό φράγκο.





Στο τραπέζι έχει πέσει το ενδεχόμενο χρονικής μετατόπισης της προθεσμίας, ενώ όπως επισημαίνουν στον ΟΤ οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν αφού προηγουμένως αξιολογηθεί η πορεία των αιτήσεων και ο ρυθμός ανταπόκρισης των ενδιαφερομένων τις αμέσως επόμενες εβδομάδες.

Μέχρι στιγμής, οι μισοί δανειολήπτες με οφειλές σε ελβετικό φράγκο έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για τη ρύθμιση. Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία πάνω από 19.000 οφειλέτες έχουν κάνει αίτημα είτε προς τις τράπεζες είτε μέσω της πλατφόρμας.

Εκ των οποίων περίπου 14.000 πληρούν τα κριτήρια για να ενταχθούν στις ευνοϊκότερες κατηγορίες, οι οποίες προβλέπουν βελτίωση της ισοτιμίας από 20% έως 50%, ανάλογα με το εισόδημα και την περιουσιακή τους κατάσταση. Οι υπόλοιποι μπορούν να αξιοποιήσουν την οριζόντια ρύθμιση που προβλέπει βελτίωση της ισοτιμίας κατά 15%, χωρίς εισοδηματικά ή περιουσιακά κριτήρια.

Το ελβετικό φράγκο



Όσοι αποπληρώσουν δάνεια σε ελβετικό φράγκο έχουν τη δυνατότητα να βάλουν ένα τέλος σε μια περιπέτεια, η οποία έχει ξεκινήσει πριν από περίπου 16 χρόνια.

Εφόσον η χορήγηση δεν έχει καταγγελθεί από τον πιστωτή και δεν είναι ενταγμένη στο νόμο Κατσέλη, παρέχεται η ευχέρεια μετατροπής της σε ευρώ, με βελτιωμένη ισοτιμία κατά 15% έως 50% σε σχέση με την τρέχουσα.

Επιπλέον, η αποπληρωμή θα γίνει με σταθερό επιτόκιο από 2,30% έως 2,90%, ανάλογα με τη εισοδηματική και περιουσιακή κατάσταση του δανειολήπτη.

Τέλος, προβλέπεται επιμήκυνση της περιόδου αποπληρωμής για έως και 5 έτη, υπό την προϋπόθεση ότι στη λήξη η ηλικία του οφειλέτη δεν θα ξεπερνά τα 80 έτη.

Οι κατηγορίες



Η ως άνω Βεβαίωση εντάσσει τον δανειολήπτη σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες:

Κατηγορία 1:



Μετατροπή δανείου σε ευρώ με:

• 50% βελτιωμένη ισοτιμία μετατροπής σε σχέση με την τρέχουσα ισοτιμία ευρώ-ελβετικού φράγκου και

• Σταθερό επιτόκιο 2,3% (πλέον εισφοράς ν.128/1975) για όλη την υπολειπόμενη διάρκεια του δανείου

Κατηγορία 2:



Μετατροπή δανείου σε ευρώ με:

• 30% βελτιωμένη ισοτιμία μετατροπής σε σχέση με την τρέχουσα ισοτιμία ευρώ-ελβετικού φράγκου.

• Σταθερό επιτόκιο 2,5% (πλέον εισφοράς ν.128/1975) για όλη την υπολειπόμενη διάρκεια του δανείου





Κατηγορία 3:



Μετατροπή δανείου σε ευρώ με:

• 20% βελτιωμένη ισοτιμία μετατροπής σε σχέση με την τρέχουσα ισοτιμία ευρώ-ελβετικού φράγκου.

• Σταθερό επιτόκιο 2,7% (πλέον εισφοράς ν.128/1975) για όλη την υπολειπόμενη διάρκεια του δανείου





Οι υπόλοιποι



Οι δανειολήπτες που δεν κατατάσσονται σε καμία εκ των τριών κατηγοριών εντάσσονται αυτόματα στην Κατηγορία 4 και λαμβάνουν τους παρακάτω ευνοϊκούς όρους χωρίς να απαιτείται η έκδοση της Bεβαίωσης κατάταξης:

• 15% βελτιωμένη ισοτιμία μετατροπής σε σχέση με την τρέχουσα ισοτιμία ευρώ-ελβετικού φράγκου.

• Σταθερό επιτόκιο 2,9% (πλέον εισφοράς ν.128/1975) για όλη την υπολειπόμενη διάρκεια του δανείου

Σημειώνεται ότι στην Ελλάδα είχαν χορηγηθεί περίπου 57.000 δάνεια σε ελβετικό φράγκο, συνολικής αξίας 14,1 δισ. ελβετικών φράγκων σε φυσικά και νομικά πρόσωπα.

Από αυτά, 20.625 δάνεια αξίας 2,5 δισ. ελβετικών φράγκων βρίσκονται στις τράπεζες και 17.442 δάνεια, 3 δισ. ελβετικών φράγκων διαχειρίζονται οι servicers, τα περισσότερα μέσω τιτλοποιήσεων του προγράμματος «Ηρακλής».

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