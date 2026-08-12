Ο εκπληκτικός ΟΦΗ κατέκτησε το Super Cup, 5-4 την πρωταθλήτρια ΑΕΚ στα πέναλτι

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Μια ακόμη χρυσή σελίδα στην ιστορία του έγραψε ο ΟΦΗ, καθώς επικράτησε με 5-4 στα πέναλτι (2-2 η κανονική διάρκεια) της ΑΕΚ στον τελικό του Super Cup και κατέκτησε το πρώτο τρόπαιο της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Στο κατάμεστο Παγκρήτιο Στάδιο, οι Κρητικοί έδειξαν χαρακτήρα και μέταλλο πρωταθλητή, γυρίζοντας ένα παιχνίδι που είχε ξεκινήσει δύσκολα. Η ΑΕΚ κατάφερε να πάρει το προβάδισμα με τον Γιόβιτς στο 38', όμως ο ΟΦΗ δεν πανικοβλήθηκε. Με υπομονή, πίεση και τη συμπαράσταση των φιλάθλων του έφτασε στην ανατροπή.Στο 69 ισοφάρισε με καταπληκτικό πλασέ του Ανδρούτσου.

Η ολική ανατροπή ήρθε στο 76ο λεπτό. Ο Κωστούλας σηκώθηκε ψηλότερα από όλους και με δυνατή κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, διαμορφώνοντας το 2-1 και βάζοντας «φωτιά» στο Παγκρήτιο.

Από εκεί και πέρα, η ΑΕΚ πίεσε και κατάφερε να ισοφαρίσει στο 97 με κεφαλιά του Ζίνι

Ετσι οι δύο ομάδες οδηγήθηκαν στα πέναλτι με τον ΟΦΗ να επικρατεί με 5-4 καθώς ο Χριστογεώργος απέκρουσε το πέναλτι του Βάργκα.

Τα πέναλτι

Γιόβιτς 1-0

Ισέκα 1-1

Μάγερ 2-1

Μπουχαλάκης 2-2

Μάνταλος 3-2

Ντίκμαν 3-3

Βάργκα απέκρουσε ο Χριστογιώργος

ΑΘανασίου 3-4

Ζίνι 4-4

Ανδρούτσος 5-4

Με το φινάλε των πέναλτι , οι παίκτες του Χρήστου Κόντη έγιναν ένα κουβάρι στον αγωνιστικό χώρο, ενώ στις εξέδρες ξεκίνησε ένα μεγάλο ασπρόμαυρο πάρτι.

Η επιτυχία αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν αναλογιστεί κανείς την πορεία του ΟΦΗ. Η ομάδα της Κρήτης είχε κατακτήσει το Κύπελλο Ελλάδας την προηγούμενη σεζόν, εξασφαλίζοντας έτσι τη συμμετοχή της στο Super Cup απέναντι στην πρωταθλήτρια ΑΕΚ.

Για τον ΟΦΗ, το αποψινό τρόπαιο αποτελεί επιβεβαίωση της αγωνιστικής του ανόδου και ένα ακόμη σημαντικό κεφάλαιο σε μια περίοδο που έχει ήδη χαρίσει μεγάλες στιγμές στους φιλάθλους του.

Η Κρήτη πανηγυρίζει. Ο ΟΦΗ είναι ο νέος υπερκυπελλούχος Ελλάδας.

Διαιτητής: Παπαπέτρου (Αθηνών)



Κίτρινες: Μάριν, Μάνταλος - Αποστολάκης



Οι συνθέσεις:



ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Μπαλαμώτης (90+9΄ Στρακόσα), Ρότα (90+9΄ Χριστακόπουλος), Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Κάιρινεν (81΄ Ζίνι), Μάριν (81΄ Μάνταλος), Καλοσκάμης, Κοϊτά (63΄ Μάγερ), Βάργκα, Γιόβιτς.



ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος, Πούγγουρας, Σιέλης, Κωστούλας, Αθανασίου, Αποστολάκης (74΄ Ντίκμαν), Καραχάλιος, Ανδρούτσος, Αϊτόρ (86΄ Κανελλόπουλος), Φούντας (74΄ Θεοδοσουλάκης), Νους (86΄ Ισέκα)

Το φιλμ του τελικού

Τα πέναλτι

Γιόβιτς 1-0

Ισέκα 1-1

Μάγερ 2-1

Μπουχαλάκης 2-2

Μάνταλος 3-2

Ντίκμαν 3-3

Βάργκα απέκρουσε ο Χριστογιώργος

ΑΘανασίου 3-4

Ζίνι 4-4

Ανδρούτσος 5-4

Τέλος του αγώνα. Το τρόπαιο θα κριθεί στα πέναλτι.

90+7': Η ΑΕΚ ισοφαρίζει με κεφαλια του Ζίνι.

85': Ισέκα και Κανελόπουλος στις θέσεις του Αϊτόρ και Νους

81':Ζίνι και Μάνταλος αντί Κάιρινεν και Μαρίν.

76': Ολική ανατροπή του ΟΦΗ. Ο Αϊτορ εκτελεί το φάουλ και ο Κωστούλας με κεφαλιά βάζει τον ΟΦΗ μπροστά στο σκορ με 2-1. Η φάση ελέχθηκε αλλά ο Παπαπέτρου έδειξε γκολ.

74': Ντίκμαν και Θεοδοσουλάκης στις θέσεις Φούντα και Αποστολάκη.

69': Ο ΟΦΗ ισοφαρίζει με εκπληκτικό πλασέ του Ανδρούτσου (1-1)

67' Μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ! Υπέροχη κάθετη Καλοσκάμη, ο Μάγερ βγήκε τετ α τετ αλλά τον έκοψε ο Αθανασίου πριν εκτελέσει

63' Μάγερ αντί Κοϊτά. Επίσημο ντεμπούτο για την πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία της ΑΕΚ

56 Μπουχαλάκης αντί Καραχάλιου. Η πρώτη αλλαγή του ΟΦΗ

49' Γύρισμα του Ρότα, πλασέ στην κίνηση του Γιόβιτς, μπλόκαρε ο Χριστογεώργος

48' Φανταστική ενέργεια του Αποστολάκη, ο οποίος πάτησε περιοχή από τα δεξιά, πλάσαρε και έστειλε την μπάλα στην εξωτερική πλευρά των διχτύων

Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο.

Ημίχρονο στο Παγκρήτιο: ΑΕΚ - ΟΦΗ 1-0

43': Κίτρινη στον Αποστολάκη

43' ΦΟΒΕΡΗ επέμβαση του Μπαλαμώτη σε δυνατό διαγώνιο σουτ του Νους!

38' ΓΚΟΛ για την ΑΕΚ! Αντεπίθεση και ο Γιόβιτς με σουτ από το ύψος της περιοχής κάνει το 1-0

33': Κίτρινη κάρτα στον Μάριν.

Στο Παγκρήτιο ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης, κι ο αρχιδιαιτητής, Στεφάν Λανουά

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24' Υπέροχη προσπάθεια του Νους! Ο Αργεντινός ξέφυγε από τον Ρέλβας, έπιασε δυνατό σουτ εκτός περιοχής αλλά δεν βρήκε εστία

21': Πρώτη ευκαιρία για την ΑΕΚ.Ο Κοϊτά βρήκε τον Μαρίν σε θέση βολής, πλάσαρε ο Ρουμάνος και ο Χριστογεώργος τον νίκησε με το πόδι.

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Η ΑΕΚ έχει μια ελαφριά υπεροχή στο πρώτο δεκαπεντάλεπτο του αγώνα, που πέρασε χωρίς τη μεγάλη φάση.

20:00 Άρχισε το ματς.

19:55 Είσοδος των ομάδων στον αγωνιστικό χώρο.

Εντυπωσιακή η παρουσία των φιλάθλων του ΟΦΗ.

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Ο παλαίμαχος ΑΕΚ και ΟΦΗ, Μιχάλης Τζιράκης, έφερε το τρόπαιο στον αγωνιστικό χώρο

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Ξεκίνησε το ζέσταμα των παικτών των δύο ομάδων

Ο Δευθυντής ποδοσφαίρου του ΟΦΗ έκανε δηλώσεις στο ΣΚΑΪ

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Με μουσικό show άρχισε το... pre-game του Super Cup

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Στον αγωνιστικο χώρο πριν την έναρξη του αγώνα, ο πρόεδρος του ΟΦΗ, Μιχάλης Μπούσης

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Ο ΟΦΗ θα αγωνιστεί σε διάταξη 3-4-3. O Xριστογεώργος στην εστία, με τους Κωστούλα, Πούγγουρα και Σιέλη στα στόπερ. Δεξί μπακ - χαφ ο Αποστολάκης και αριστερό ο Αθανασίου. Ανδρούτσος - Καραχάλιος δίδυμο στα χαφ και τριάδα Νους, Αϊτόρ, Φούντας στη γραμμή κρούσης.

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Στην ΑΕΚ, η έκπληξη του Σέρβου τεχνικού είναι η χρησιμοποίηση του Μπαλαμώτη στον «άσο», με τον νεαρό κίπερ να είναι ένας από τους δύο νεαρούς που προβλέπει ο κανονισμός. Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας και Πήλιος στην άμυνα, με τους Μαρίν - Κάιρινεν στα χαφ. Ο Καλοσκάμης θα είναι ο δεύτερος νεαρός και στο άλλο άκρο ο Κοϊτά. Δίδυμο στην επόθεση Βάργκα και Γιόβιτς.

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Οι εντεκάδες των φιναλίστ

ΟΦΗ: Χριστογεώργος - Κωστούλας, Πούγγουρας, Σιέλης - Αποστολάκης, Ανδρούτσος, Καραχάλιος, Αθανασίου - Νους, Αϊτόρ, Φούντας

Στη διάθεση του Χρήστου Κόντη είναι οι: Λίλο, Κατσίκας, Κρίζμανιτς, Κανελλόπουλος, Ισέκα, Ντίκμαν, Ρομάνο, Μπουχαλάκης, Νικολάου, Θεοδοσουλάκης, Σιτμαλίδης, Καινουργιάκης

ΑΕΚ: Μπαλαμώτης - Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος - Καλοσκάμης, Κάιρινεν, Μαρίν, Κοϊτά - Βάργκα, Γιόβιτς.

Στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς είναι οι: Στρακόσα, Μπρινιόλι, Αλεξίου, Γκατσίνοβιτς, Ζούμπκοφ, Μάγερ, Μάνταλος, Βίντα, Βιτάλης, Πένραϊς, Χριστακόπουλος, Ζίνι.

Διαιτητής ο Τάσος Παπαπέτρου, με VAR τον Ζαμπαλά

Η άφιξη της αποστολής του ΟΦΗ στο Παγκρήτιο