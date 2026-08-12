Η απίστευτη ιστορία του Cougar Ace: Γιατί καταστράφηκαν 4.703 ολοκαίνουργια Mazda

Τον Ιούλιο του 2006, το Cougar Ace, ένα τεράστιο πλοίο μεταφοράς οχημάτων, αναχώρησε από τη Χιροσίμα με προορισμό τη Βόρεια Αμερική, μεταφέροντας 4.703 ολοκαίνουργια Mazda και 109 επαγγελματικά οχήματα.Καθώς έπλεε κοντά στις Αλεούτιες Νήσους, ένα πρόβλημα στη διαχείριση των δεξαμενών έρματος προκάλεσε απότομη απώλεια ισορροπίας.

Το πλοίο πήρε μεγάλη κλίση προς τη μία πλευρά, με τα μέλη του πληρώματος να γλιστρούν στα καταστρώματα. Ευτυχώς, δεν υπήρξαν σοβαροί τραυματισμοί, αν και ένας ναυτικός έσπασε το πόδι του.Το πλοίο παρέμεινε για ημέρες σε δύσκολη κατάσταση και τελικά ρυμουλκήθηκε στο Dutch Harbor της Αλάσκας.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών για την επαναφορά του, ένας ναυπηγός έχασε τη ζωή του, πέφτοντας από ύψος περίπου 24 μέτρων.Η περιπέτεια, όμως, είχε τεράστιο οικονομικό κόστος και για τη Mazda. Τα αυτοκίνητα είχαν παραμείνει για εβδομάδες δεμένα στα καταστρώματα του πλοίου, υπό συνεχή καταπόνηση από την κίνηση της θάλασσας. Κάποια είχαν απελευθερωθεί από τα δεσίματά τους, συγκρούστηκαν μεταξύ τους ή υπέστησαν ζημιές από το θαλασσινό νερό.

Το Cougar Ace ρυμουλκήθηκε τελικά περίπου 3.000 μίλια, μέχρι το Πόρτλαντ του Όρεγκον, όπου οι ειδικοί της Mazda εξέτασαν τα οχήματα. Παρά το γεγονός ότι πολλά έδειχναν εξωτερικά σχεδόν άθικτα, υπήρχαν σοβαρές αμφιβολίες για τις μπαταρίες, τα ηλεκτρονικά και πιθανές μη ορατές ζημιές.

Η εταιρεία πήρε τελικά μια δύσκολη αλλά οριστική απόφαση: κανένα από τα 4.703 Mazda δεν θα έβγαινε στην αγορά. Όλα οδηγήθηκαν στην καταστροφή και μετατράπηκαν σε παλιοσίδερα, σε μια από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις μαζικής καταστροφής ολοκαίνουργιων αυτοκινήτων.

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