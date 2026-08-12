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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Eurobasket U16: Πάλεψε, αλλά αποκλείστηκε η Ελλάδα από την Λετονία (92-80) στα προημιτελικά

ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ
clock 18:37 | 12/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η Εθνική Παίδων ηττήθηκε από τη Λετονία με 92-80 και θα αγωνιστεί μεθαύριο (14/8) με την Πολωνία για τις θέσεις 5-8 του Ευρωμπάσκετ U16, το οποίο μπαίνει στην τελική του ευθεία στην Οραντέα της Ρουμανίας.

Ο αγώνας ήταν από την αρχή ντέρμπι με τις δύο ομάδες να εναλλάσσονται στη θέση του οδηγού και την Λετονία να δημιουργεί μια μικρή διαφορά τεσσάρων πόντων (12-8, 3’16’’) στην οποία επέστρεψε άλλες δύο φορές στην πρώτη περίοδο. Ο Σπανός αρχικά και ο Μοναμά στη συνέχεια πήραν προσπάθειες επιθετικά με τον δεύτερο να ισοφαρίζει (16-16, 7’15’’) και να δίνει ένα +4 (18-22, 8΄17’’) στην Ελλάδα. Ο Αδαμόπουλος με συνεχόμενους πόντους δημιούρηγσε μια απόσταση εννέα πόντων (21-30 στο 11’20, 23-32 στο 12’50’’). Η αντίδραση ήρθε με τη μορφή ενός επιμέρους 14-2 για το 37-34 (17’30’’). Ο Σασλόγλου ευστόχης εγι ατο 37-37 (18’), ο Χαραλαμπίδης ευστόχησε από τη γραμμή για το 39-41 (18’40’’) με το πρώτο μισό να κλείνει 45-42.

Η Λετονία μπήκε δυνατά στο παιχνίδι και έφτασε στο +10 (54-44, 22’14’’). Η ελληνική ομάδα προσπάθησε να επιστρέψει, έκοψε την διαφορά στο μισό με συνεχόμενους πόντους από τον Σπανούλη (60-55 στο 26’36’’, 64-59 στο 29’) με τον Μοναμά να πηγαίνει ως το καλάθι για το 64-61 (29’24’’). Οι Λετονοί έκαναν ένα 12-2 για το 76-63 (31’40”). Η Ελλάδα έκανε το δικό της σερί για να φτάσει στο 76-72 (33΄30”) από του Μπάρλο και Μοναμά, Χριστοδούλου και Καραβασίλης συνέχισαν με τον Σπανούλη να μειώνει στους δύο (82-80, 37’50”). Ο Γιάχοβικς απάντησε με δύο σουτ τριών πόντων (88-80, 38’47”) και βοήθησε την ομάδα του να φτάσει στη νίκη με 92-80 και στους ημιτελικούς του Ευρωμπάσκετ U16.

Διαιτητές: Ζουράποβιτς (Βοσνία Ερζεγοβίνη), Μπαλούν (Τσεχία), Σισοκό (Γαλλία)

Δεκάλεπτα: 21-25, 45-42, 67-61, 92-80

Ελλάδα (Μισιακός): Καψάλης 1, Μοναμά 21 (1), Σπανός 14, Χαραλαμπίδης 6, Σπανούλης 11, Χριστοδούλου 4, Καραβασίλης 4, Αδαμόπουλος 7, Μπάρλος 9 (1), Σασλόγλου 3 (1), Ζέρβας

Αποτελέσματα

12/8

Θέσεις 1-8

Πολωνία-Ισπανία 74-86

Λετονία-Ελλάδα 92-80

18.00 Ρουμανία-Γαλλία

20.30 Λιθουανία-Γερμανία

Θέσεις 9-16

Τσεχία-Βέλγιο 93-88

Σερβία-Σλοβενία

18.00 Τουρκία-Γεωργία

20.30 Ιταλία-Ισραήλ

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