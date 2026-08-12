Κίμωλος: 17χρονος πέθανε από ηλεκτροπληξία την ώρα που έκανε μπάνιο

Βαρύ πένθος έχει σκεπάσει την Κίμωλο μετά τον αιφνίδιο θάνατο ενός 17χρονου αγοριού, ο οποίος, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, υπέστη ηλεκτροπληξία την ώρα που πήγε να κάνει μπάνιο.

Σύμφωνα με το cyclades24.gr, η τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής 9 Αυγούστου, στο σπίτι όπου διέμενε ο ανήλικος μαζί με τη μητέρα του. Η οικογένεια ζει μόνιμα στην Ιρλανδία και είχε ταξιδέψει στην Κίμωλο, τόπο καταγωγής της μητέρας του, για τις καλοκαιρινές διακοπές.

Οι πρώτες εκτιμήσεις στρέφονται σε πιθανή βλάβη ή διαρροή ρεύματος από τον θερμοσίφωνα. Τα ακριβή αίτια, ωστόσο, δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί και θα προκύψουν από την τεχνική έρευνα, την ιατροδικαστική εξέταση και τα στοιχεία που συγκεντρώνει η Αστυνομία.

Στο μικροσκόπιο η ηλεκτρολογική εγκατάσταση

Το σπίτι φέρεται να είναι παλαιάς κατασκευής, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες η ηλεκτρολογική του εγκατάσταση χρονολογείται πριν από τη δεκαετία του 1970.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην πληροφορία ότι ο ηλεκτρικός πίνακας δεν διέθετε ρελέ διαφυγής. Πρόκειται για τον μηχανισμό ασφαλείας που εντοπίζει διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος και διακόπτει άμεσα την παροχή, περιορίζοντας τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

Παράλληλα, διερευνάται δημοσιευμένη πληροφορία σύμφωνα με την οποία το 2024 είχε εκδοθεί πιστοποιητικό για την ηλεκτρική εγκατάσταση του ακινήτου. Όλα τα σχετικά έγγραφα αναμένεται να εξεταστούν στο πλαίσιο της προανάκρισης, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τηρούνταν οι προβλεπόμενες προδιαγραφές ασφαλείας.

Η σορός του 17χρονου μεταφέρεται από την Κίμωλο στον Πειραιά, όπου σήμερα, Τετάρτη 12 Αυγούστου, αναμένεται να πραγματοποιηθεί η νεκροψία-νεκροτομή.

Τα ιατροδικαστικά ευρήματα θεωρούνται καθοριστικά για την επιβεβαίωση της αιτίας θανάτου, ενώ η δικογραφία θα διαβιβαστεί στις αρμόδιες δικαστικές Αρχές. Η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με ζητούμενο να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας και να διαπιστωθεί εάν προκύπτουν ευθύνες.

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