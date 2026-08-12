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ΕΛ.ΑΣ: Νέα απάτη με δήθεν τροχονομικές παραβάσεις – Το κόλπο που χρησιμοποιούν οι επιτήδειοι

τροχαία
clock 10:25 | 12/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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SOS της ΕΛ.ΑΣ για νέα απάτη με δήθεν τροχονομικές παραβάσεις. Συγκεκριμένα η Ελληνική Αστυνομία προειδοποιεί τους πολίτες σχετικά με την αποστολή απατηλών μηνυμάτων (SMS) για πλαστές τροχονομικές παραβάσεις καθώς οι επιτήδειοι χρησιμοποιούν πλέον ιδιαίτερα αληθοφανείς πλαστές ιστοσελίδες, επιχειρώντας να προσδώσουν μεγαλύτερη αξιοπιστία στα μηνύματά τους.

Το κόλπο που χρησιμοποιούν οι επιτήδειοι και η… έκπτωση

Ειδικότερα, μέσω συνδέσμου (link) που περιλαμβάνεται στο απατηλό μήνυμα, οι πολίτες οδηγούνται σε πλαστό διαδικτυακό περιβάλλον, το οποίο εμφανίζει δήθεν στοιχεία τροχονομικής παράβασης, όπως καταγεγραμμένη ταχύτητα οχήματος, ισχύον όριο ταχύτητας, ημερομηνία παράβασης, βαθμούς ποινής και χρηματικό πρόστιμο.

Μάλιστα, στη νέα αυτή μορφή απάτης οι δράστες επιχειρούν να καταστήσουν ακόμη πιο πειστική την απατηλή διαδικασία, προσφέροντας δήθεν έκπτωση 50% στο πρόστιμο, εφόσον αυτό καταβληθεί εντός συγκεκριμένης προθεσμίας.

Με τον τρόπο αυτό δημιουργούν συνθήκες πίεσης και τεχνητής αίσθησης «ευκαιρίας», προκειμένου ο πολίτης να προχωρήσει άμεσα στην πληρωμή χωρίς προηγουμένως να ελέγξει τη γνησιότητα της ειδοποίησης.

Επισημαίνεται ότι πρόκειται για απάτη (phishing) και οι συγκεκριμένες ιστοσελίδες δεν αποτελούν επίσημες πλατφόρμες της Ελληνικής Αστυνομίας ή άλλης δημόσιας Αρχής.

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