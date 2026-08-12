Νέο κύμα αφίξεων μεταναστών - 196 άτομα εντοπίστηκαν νότια της Κρήτης

Μπαράζ αφίξεωνμεταναστών σημειώθηκε από χθες αργά το βράδυ (11.08) μέχρι και σήμερα τις πρώτες πρωινές ώρες νότια της Κρήτης. Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για 196 αλλοδαπούς που διασώθηκαν σε Καλά Λιμάνια και νότια του Ηρακλείου.

Οι επιχειρήσεις διάσωσης έγιναν από σάφη της Frontext και σε συνεργασία με τις Λιμενικές Αρχές οι μετανάστες μεταφέρονται στο λιμάνι του Ηρακλείου για τις απαραίτητες διαδικασίες καταγραφής.

Συγκεκριμένα τα περιστατικά:

Γύρω στις 23.00 το βράδυ της Τρίτης (11.08), 46 αλλοδαποί εντοπίστηκαν νότια των Καλών Λιμένων πάνω σε λέμβο. Αργότερα μέσα στη νύχτα ακόμα 69 μετανάστες διασώθηκαν νοτιανατολικά των Καλών Λιμένων ενώ ακολούθησε ακόμα μία διάσωση με 32 άτομα 45 ν.μ νοτιανατολικά των Καλών Λιμένων. Υπενθυμίζεται πως σήμερα το πρωί άλλα49 άτομαεντόπιστηκαν νότια του Ηρακλείου με τις Λιμενικές Αρχές να προχωρούν στη διάσωση τους.

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