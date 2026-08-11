Σφοδρό τροχαίο στο Ρέθυμνο: Πέντε τραυματίες, ανάμεσά τους παιδιά – Απεγκλωβισμός από την Πυροσβεστική

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης στον επαρχιακό δρόμο Αγίας Γαλήνης–Ρεθύμνου, στο ύψος των Αρμένων, όταν δύο ΙΧ συγκρούστηκαν με σφοδρότητα.

Στα δύο οχήματα επέβαιναν συνολικά πέντε άτομα, μεταξύ των οποίων και ανήλικα παιδιά, τα οποία τραυματίστηκαν από τη σύγκρουση. Στο σημείοέσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις και το ΕΚΑΒ, ενώ χρειάστηκε η επέμβαση των πυροσβεστών για τον απεγκλωβισμό ενός ατόμου.

Συνολικά τρία ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ παρέλαβαν τους τραυματίες και τους μετέφεραν στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, φέρουν κατάγματα, χωρίς η κατάσταση της υγείας τους να χαρακτηρίζεται σοβαρή. Τις συνθήκες του τροχαίου διερευνούν οι αρμόδιες Αρχές.

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Πηγή φωτογραφιών goodnet.gr

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