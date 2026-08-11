Δεκαπενταύγουστος στην Κρήτη: Oι οδηγίες S.O.S στους οδηγούς από τους διοικητές της Τροχαίας

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Σε πλήρη ετοιμότητα βρίσκεται η Τροχαία Κρήτης ενόψει Δεκαπενταύγουστου, με τους Διοικητές να προχωρούν σε έκτακτες ενημερώσεις σε Ρέθυμνο, Χανιά, Ηράκλειο και Λασίθι στις 12 και 13 Αυγούστου. Οι επικεφαλής θα δώσουν οδηγίες οδικής ασφάλειας, εστιάζοντας στην πρόληψη ατυχημάτων και την τήρηση του ΚΟΚ.

Ακολουθεί το συγκεντρωτικό πρόγραμμα ανά ημέρα και πόλη για την καλύτερη οργάνωση της κάλυψης:

Τετάρτη, 12 Αυγούστου

Ρέθυμνο (11:00) | Δημαρχείο Ρεθύμνου

Χανιά (12:00) | Πλατεία Δημοτικής Αγοράς

Πέμπτη, 13 Αυγούστου

Ηράκλειο (12:00) | Πύλη Ιησού

Λασίθι (12:00) | Λίμνη Αγίου Νικολάου

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