CONMEBOL: Ανέβαλε αγώνες μετά τον φονικό σεισμό στην Κολομβία

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Η CONMEBOL, η ποδοσφαιρική συνομοσπονδία της Νότιας Αμερικής, ανέβαλε δύο αγώνες διασυλλογικών διοργανώσεων μετά τον ισχυρό σεισμό που έπληξε τη δυτική Κολομβία τη Δευτέρα.

Ο σεισμός μεγέθους 7,4 Ρίχτερ έπληξε την περιοχή της Κολομβίας που αποτελεί το επίκεντρο της παραγωγής καφέ στη χώρα, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 164 ανθρώπων.

Η αναμέτρηση της Ντεπόρτες Τολίμα με την Ιντεπεντιέντε ντελ Βάγε από τον Ισημερινό για το Copa Libertadores, η οποία ήταν προγραμματισμένη για σήμερα (11/8), καθώς και ο αγώνας της Τετάρτης (12/8) ανάμεσα στην Ιντεπεντιέντε Σάντα Φε και τη Ρίβερ Πλέιτ για το Copa Sudamericana, αναβλήθηκαν.

Η CONMEBOL ανακοίνωσε ότι οι νέες ημερομηνίες και οι έδρες των αγώνων θα γνωστοποιηθούν το επόμενο διάστημα.

«Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, η CONMEBOL εκφράζει την αγάπη και τη στήριξή της σε ολόκληρη την Κολομβία και ιδιαίτερα στη μεγάλη οικογένεια του κολομβιανού ποδοσφαίρου», ανέφερε η συνομοσπονδία σε ανακοίνωσή της.

«Λόγω αυτής της εξαιρετικής κατάστασης και προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια όλων και ο σεβασμός προς τα θύματα, οι αγώνες αναστέλλονται προσωρινά».

Η DIMAYOR, η διοργανώτρια αρχή του επαγγελματικού ποδοσφαίρου της Κολομβίας, ανακοίνωσε επίσης την αναστολή όλων των εγχώριων αγώνων που ήταν προγραμματισμένοι για αυτή την εβδομάδα.

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