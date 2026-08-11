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ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Πικέρμι: Εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε αυτοκίνητο στη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς

πυροσβεστικο ελικοπτερο
clock 16:31 | 11/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ένας άνδρας βρέθηκε νεκρός μέσα σε αυτοκίνητο στην περιοχή Ήμερο Πεύκο, κοντά στο Πικέρμι, όπου ξέσπασε φωτιά πριν από λίγη ώρα.

Μάλιστα, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την ΕΡΤ, η πυρκαγιά φέρεται να ξεκίνησε από το αυτοκίνητο και στη συνέχεια να επεκτάθηκε σε χαμηλή βλάστηση.

Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 115 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 30 οχήματα, υποστηριζόμενοι από εθελοντές και υδροφόρες του δήμου, ενώ στην αεροπυρόσβεση συμμετέχουν δύο αεροσκάφη και τρία ελικόπτερο.

Μάλιστα, ήδη στάλθηκε προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112, ώστε οι κάτοικοι των γύρω περιοχών να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

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