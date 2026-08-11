Νίκολιτς για Super Cup: «Δεν είναι πρόβα για το Champions League, είναι τελικός που πρέπει να κερδίσουμε»

Ξεκάθαρος πως η ΑΕΚ αντιμετωπίζει το Super Cup (12/8-20:00, Παγκρήτιο Στάδιο) απέναντι στον ΟΦΗ ως έναν κανονικό τελικό και όχι ως μια… πρόβα τζενεράλε ενόψει των ευρωπαϊκών της υποχρεώσεων, εμφανίστηκε ο Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου.

Ο τεχνικός της Ένωσης υπογράμμισε πως η ομάδα του έχει ως μοναδικό στόχο την κατάκτηση του τροπαίου, ενώ στάθηκε στις δύσκολες συνθήκες που αναμένεται να αντιμετωπίσει στο Ηράκλειο, αλλά και στην ποιότητα του ΟΦΗ και του Χρήστου Κόντη.

Ο Νίκολιτς τόνισε πως το παιχνίδι ξεκινά από το 50-50 και πως οι λεπτομέρειες, η αποφασιστικότητα και τα λάθη που θα γίνουν θα κρίνουν τον νικητή. Παράλληλα, αναφέρθηκε στον κανονισμό για τους νεαρούς ποδοσφαιριστές, ενώ επικαλέστηκε και μια χαρακτηριστική ατάκα του φίλου του, Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς, για το παρελθόν και την ανάγκη συγκέντρωσης στο επόμενο παιχνίδι.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Μάρκο Νίκολιτς:

Για τον περσινό κορμό και το πού θα κριθεί το παιχνίδι:



«Είμαι χαρούμενος που είμαι στην Κρήτη, ένα όμορφο νησί με πολλούς φίλους της ΑΕΚ. Για το παιχνίδι, είναι ένας αγώνας για να παλέψουμε για το τρόπαιο. Φυσιολογικά, όλες οι χώρες παίζουν Super Cup πριν από την έναρξη της σεζόν και είμαι πολύ χαρούμενος που γίνεται έτσι φέτος από την Ομοσπονδία, πριν από τις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις.

Το σημαντικό είναι ότι γίνεται πριν από την έναρξη των υποχρεώσεων. Είμαστε υγιείς, τα παιδιά έχουν προπονηθεί πολύ καλά, αλλά είναι άλλο τα φιλικά και άλλο τα επίσημα. Αύριο το ματς ξεκινάει από το 50-50.

Θα έχουμε τη στήριξη τουλάχιστον 7.000 φιλάθλων. Ο αγωνιστικός χώρος δεν είναι καλός και οι καιρικές συνθήκες είναι δύσκολες. Ο ΟΦΗ είναι μια εξαιρετική ομάδα με πολύ καλό προπονητή, κάτι που θα δυσκολέψει ακόμα περισσότερο τη δική μας δουλειά.

Οι λεπτομέρειες θα κρίνουν την αναμέτρηση. Θα επικρατήσει όποιος δεν κάνει δώρα, όποιος πολεμήσει για κάθε μπάλα. Αυτό το έχω μεταφέρει και στους παίκτες. Συμπληρώνονται 30 χρόνια από το τελευταίο Super Cup της ΑΕΚ και αυτό είναι ένα έξτρα κίνητρο για εμάς».

Για την πίεση και το αν το παιχνίδι αποτελεί πρόβα τζενεράλε:



«Όπως έχει πει ο Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς, ό,τι έγινε στο παρελθόν ανήκει στο παρελθόν. Σε αυτό το ερώτημα εγώ βλέπω μόνο την αυριανή αναμέτρηση. Έχουμε επιπλέον κίνητρο και είμαστε όλοι απολύτως συγκεντρωμένοι.

Σε σχέση με πέρυσι, βασιστήκαμε στο να έχουμε χαμηλά το κεφάλι. Αυτό θα κάνουμε και φέτος. Η αυριανή αναμέτρηση είναι γιορτή για το ποδόσφαιρο. Πρέπει να το δούμε σαν γιορτή, εμείς πρέπει να δώσουμε το 100% και να έχουμε ένα μικρό ποσοστό τύχης για να πάρουμε τον τίτλο.

Δεν υπάρχει η αίσθηση για πρόβα τζενεράλε. Είναι τελικός και έτσι τον αντιμετωπίζουμε.

Οι κανόνες για τους νέους είναι αυτοί που είναι, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Εμείς είμαστε έτοιμοι και έχουμε παίκτες που εμπιστευόμαστε απολύτως, είτε είναι νέοι είτε μεγαλύτεροι, Έλληνες ή ξένοι. Το σημαντικό είναι να είναι καλοί παίκτες».

Για το τι υπολογίζει από τον ΟΦΗ και τον Χρήστο Κόντη:



«Μιλάω δημοσίως συχνά και έχω πει ότι ο αντίπαλος προπονητής έχει κάνει πολύ καλή δουλειά και στον Παναθηναϊκό και εδώ. Για μένα είναι στους κορυφαίους Έλληνες προπονητές αυτή τη στιγμή»





Μάνταλος: «Η πιο σταθερή και διψασμένη ομάδα θα πάρει το τρόπαιο»

Στη... δίψα που καλείται να έχει η ΑΕΚ αναφέρθηκε ο αρχηγός της ομάδας, Πέτρος Μάνταλος, στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του Superbet Super Cup κόντρα στον ΟΦΗ το βράδυ της Τετάρτης.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο αρχηγός της ΑΕΚ:

Τρία πρωταθλήματα, δυο Κύπελλα, λείπει το Σούπερ Καπ; Τι σημαίνει για την ΑΕΚ ο τίτλος αυτός; «Το να υπάρχει ένας τίτλος είναι ευπρόσδεκτος, για αυτό είμαστε εδώ. Δεν δίνω βάση στους αριθμούς, με νοιάζει το συνολικό, είμαστε εδώ για το τρόπαιο, για να πάρουμε το Σούπερ Καπ.

Για το ότι θα παίξουν σε γήπεδο με φιλάθλους και των δυο ομάδων; «Το αυριανό συμβάν είναι το λογικό αλλά στη χώρα μας μοιάζει απίθανο, εμείς όλοι θέλουμε να προσπαθήσουν οι αρμόδιοι να ξαναγυρίσει ο κόσμος ομαλά, όλα αυτά τα χρόνια λείπει ο κόσμος από ντέρμπι, σε ένα κανονικό ματς, εμένα προσωπικά μου λείπει πολύ, θα ήθελα το ελληνικό ποδόσφαιρο να κάνει ένα βήμα μπροστά σε αυτό το κομμάτι»

Πού κρίνεται ένας τέτοιος τελικός; «Το πρώτο επίσημο και για τις δυο ομάδες, θα δούμε καλό παιχνίδι, ομάδες που θέλουν να κερδίσουν το τρόπαιο, όποια είναι πιο σταθερή, διψασμένη κι εύστοχη θα πάρει το τρόπαιο»

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